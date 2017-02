Para Toselli, SanCor no está "en una situación límite" Locales 09/02/2017 Redacción Leer mas ...

El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, manifestó que "la situación de SanCor no es límite" y que "tiene un plan para salir adelante. Para ellos no es una alternativa un concurso (de quiebra) o no pagar”.

“SanCor es nuestra identidad, nuestros valores”, dijo el mandatario de la vecina localidad en declaraciones a Lt10 de Santa Fe y relativizó las versiones que hablaban prácticamente de una quiebra: “la situación no es más compleja que la que se conoció hace tiempo”.

También aseveró: “ellos tienen diseñado un plan para salir adelante, y están pudiendo lograr el cumplimiento de los objetivos que se van trazando paso a paso”.

No obstante, el mandatario sunchalense reconoció que se están dando en la firma láctea “procesos de ajuste que son necesarios”, pero anticipó que “impactarían en cuanto a pérdida de puestos de trabajo”, cuanto menos en Sunchales.



REPERCUSIONES INTERNACIONALES

El diario El País de España, en su suplemento Económico, bajo el título "Agoniza la Cooperativa láctea más grande de Argentina" (http://economia.elpais.com/economia/2017/02/07/actualidad/1486494168_121195.html?id_externo_rsoc=whatsapp), se daba cuenta de las diferentes versiones de la empresa.