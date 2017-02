El general Podio, rafaelino, y su retiro del Colegio Militar Información General 09/02/2017 Redacción El general de Brigada concluye este jueves su desempeño como director del Colegio Militar de la Nación. Su egreso fue en la identificada como Promoción Malvinas. Nació en Rafaela en septiembre de 1960.

Ampliar CARLOS PODIO. El militar, con ropa de fajina, junto a Brian Mayer, autor de esta nota. FOTO BJM

Nacido en Rafaela, cumplía funciones continuas desde el 2013 cuando fue designado subdirector de la institución formativa, un año y meses después asumió la Dirección del Colegio Militar de la Nación, siendo ascendido a General de Brigada. Será el adiós a un entrañable Director, rafaelino de origen, quien aún habiéndolo sido por una circunstancia especial, tal como se explica más adelante, tiene a Rafaela muy presente, bien podría decirse entre sus afectos.



RAFAELINO

El General de Brigada Carlos Alberto Podio nació en Rafaela el 24 de septiembre de 1960, debido a que su padre residía en nuestra ciudad mientras servía al Ejército en la unidad militar situada en Santo Tomé. Es el tercer hermano de la familia, la cual se integra con Nelson, Esteban, Carlos y Alejandro. En tanto nuestro entrevistado, Carlos, formó una familia junto a su esposa, teniendo dos hijas, Belén y Magdalena además de -con el paso del tiempo- dos nietos.

Este jueves, entregará el mando del Colegio Militar de la Nación durante el transcurso de una formación, luego de casi cuatro años ininterrumpidos de servicios allí.

A continuación, un breve repaso de su vida militar hasta aquí junto a algunas apreciaciones sobre su persona que en estos meses viviendo en Buenos Aires pude conocer.



PROMOCION

MALVINAS

La primera vez que me encontré con el militar fue suficiente para notar que detrás de la rigurosa figura que lo envuelve, se encuentra una calidad humana de amplias dimensiones que poco a poco fui confirmando, por ejemplo, cuando menciona su egreso del Colegio Militar como subteniente del Arma de Ingenieros: fue el 7 de abril de 1982, la famosa “promoción Malvinas”. El nombre representa, claramente, la situación internacional que hacía partícipe a la Argentina de un conflicto armado que desembocaría, semanas después, en una sangrienta definición. Supe, entonces, que tenía frente a mí a un militar cuyo egreso se precipitó algunos meses para ser puesto a disposición de los altos mandos en caso de que él y sus camaradas sean requeridos en el archipiélago.

Además, un hombre que en profundidad siente lo que representan esas tierras: con la voz quebrada me dejó sentir sus emociones mientras relataba el contexto que vivía en aquel entonces con apenas 22 años siendo egresado casi un año antes por el aludido motivo. Un hombre que estuvo cerca de demostrar su sentir hacia la patria y su vocación con la vida, ocurriendo circunstancias que determinaron no fuese de esa manera, posibilitando que el entonces joven subteniente Podio siguiese su carrera sin ser sometido al cruel enfrentamiento.

Esa decisión fue la que permitió que el joven oficial Podio pueda, con el transcurrir de su carrera, especializarse en aptitudes del Ejército Argentino como “Buzo de Ejército” y “Blindados”, servir en unidades como el Batallón de Ingenieros 601, en el mismo Colegio Militar en años anteriores a ser nombrado subdirector, Director de la Escuela de Ingenieros del Ejército, ser ayudante de campo del Jefe del Ejército y secretario de Coordinación del Subjefe del Ejército. Además de Instructor de Buceo, es oficial del Estado Mayor, Licenciado en Estrategia y Organización y especialista en Conducción y Gestión Estratégica. Su buen desempeño fue creciendo con el paso del tiempo, lo que le permitió -además de todo lo citado- realizar actividades en el Batallón del EA N° III en Croacia, Jefe de la sección E.O.D en Unikom 2, Kuwait. También, en el ámbito internacional, fue designado Jefe de la Compañía de Ingenieros Conjunta Kosovo 4, agregado Militar a la Embajada Argentina en la República de Chile. En el año 2013, ya en el país, su carrera comenzaba a tomar la última recta la cuál desembocó en el Colegio Militar.



COLEGIO MILITAR

El destacado joven que muchos años atrás dejaba el Colegio Militar, el único de los hermanos que continuó con la vocación militar de su padre, con algunos miedos y dudas, regresó para hacerse cargo de esa institución que tan temerosamente lo vio partir en el año 1982. Fue el 11 de agosto del 2013, es decir 31 años después y no como un mero Subteniente más, sino con el grado de Coronel. A fines de ese mismo año, el 18 de diciembre, fue designado como Director de la institución, siendo ascendido días después a General de Brigada.

La posibilidad de contactarme con él fue a través de su hermano mayor Nelson, destacando esa gestión, que me permitió conocer primero a este general nacido en Rafaela, y luego poder elaborar esta nota, frente al acontecimiento de su retiro al frente del Colegio Militar.

En este momento de la conclusión de la citada actividad, consultados muchos de sus pares militares y también civiles, fueron unánimes los elogios recibidos, no sólo por su trayectoria, sino por sus condiciones humanas, que fueron puestas de relieve sin ninguna clase de reparos.