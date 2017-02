BUENOS AIRES, 9 (NA) - Cinthia López Gotta, una de las sobrevivientes de la masacre de Hurlingham, brindó ayer detalles del momento en que se produjo el trágico episodio, donde reveló que tras forcejear con Diego Loscalzo recibió un disparo y se hizo la muerta para salvar su vida. La mujer que permanece internada en el Hospital Posadas, rompió este miércoles el silencio y describió detalles sobre el brutal ataque. "Estábamos comiendo con Romina (Maguna). El había hecho asado, carne con papas. Después Romina se puso a hacer unos pochoclos y yo fui hasta mi casa, que es al lado, a colgar ropa de Vanesa, la hermana de Romina", detalló.

En la continuidad de su relato, dijo: "Cuando volví Vanesa golpeaba la puerta y nos abrió Uriel, el hijo de Romina. Entramos y "El Chino" (como le dicen a Loscalzo) le pegó cuatro tiros a Romina". Junto con la hermana de Romina, López Gotta intentó quitarle el arma al agresor, aunque sin éxito. "Forcejeamos con este pibe y como no pudimos sacarle el arma, él le pegó a Vanesa y después me pegó a mí. Yo me hice la muerta", aseguró.

Tras ese momento, el agresor fue en busca de otra de sus víctimas y ella escuchó cuando lo ejecutaba. "El (Loscalzo) se va para afuera y se cruza con Darío (Díaz), el otro chico que falleció, y también le dispara", indicó.



NO QUISO DECLARAR

Loscalzo, se negó ayer a declarar ante la fiscal Paula Hondeville, en los Tribunales de Morón y continuará detenido. Bajo el patrocinio de un defensor oficial, el abogado Fernando Rivero, Loscalzo se abstuvo a declarar ante la fiscal que lo acusa por cinco homicidios, resta saber cuál sera la calificación legal que se aplicará a la muerte del bebé, y tres homicidios en grado de tentativa.