Rugby: fechas definidas para el Cuatro Uniones Deportes 09/02/2017 Redacción El torneo preparación comenzará el próximo 18 de marzo y CRAR, que estará en la zona D, debutará de local ante Cha Roga de Santo Tomé.

Ampliar FOTO ARCHIVO FECHAS CONFIRMADAS. / CRAR, que el próximo 18 comenzará su pretemporada, participará del 'Cuatro Uniones'.

El plantel superior del Círculo Rafaelino de Rugby pondrá primera el próximo sábado 18 de febrero con el inicio de la pretemporada de cara a la temporada 2017 que tendrá como principal objetivo el ascenso.

Como preparación, antes del comienzo del TRL, doce clubes pertenecientes a las Uniones Santafesina, Rosarina, Entrerriana y del Nordeste, y sin competencia nacional, participarán del torneo ‘Cuatro Uniones’. Dicho certamen comenzará el sábado 18 de marzo y CRAR estará debutando en Rafaela ante Cha Roga Rugby Club en el juego interzonal.

El Círculo Rafaelino estará en la zona D junto a Universitario y Logaritmo de Rosario. Según el primer bosquejo del torneo, el equipo que será dirigido por la dupla Martino-Crosetti, luego enfrentará a UNI (el 25/03) y recibirá a ‘Loga’ en el cierre de la fase de grupos (el 01/04).

Los ganadores de cada zona se clasificarán a las semifinales (08/04), enfrentándose A vs B y C vs D. La gran final, programada para el 15 de Abril, se disputará en la ciudad de Corrientes.



Las cuatro zonas del certamen de las ‘Cuatro Uniones’:



Zona A: Rowing de Paraná, Alma Juniors de Esperanza, Regatas de Resistencia.

Zona B: Tilcara de Paraná, Cha Roga de Santo Tomé, Aranduroga de Corrientes

Zona C: Capibá de Paraná, La Salle de Santa Fe, URNE III.

Zona D: Universitario de Rosario, Círculo Rafaelino de Rugby, Logaritmo Rugby Club.



ARRANCAN LAS JUVENILES



Las Divisiones Juveniles de CRAR comenzarán con los trabajos de pretemporada el próximo sábado 11 de febrero desde las 16 hs en las propias instalaciones del Círculo Rafaelino. Las formativas del ‘Verde’ darán inicio a la preparación para una temporada por demás que exigente y llena de objetivos que tendrán en este 2017.