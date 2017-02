“Tenemos jugadores de jerarquía” dijo Barraza Deportes 09/02/2017 Redacción COPA ARGENTINA

Ampliar FOTO ARCHIVO GUSTAVO BARRAZA. Pese a la clasificación, mostró su preocupación en el aspecto defensivo.

Ben Hur pudo avanzar a la segunda fase de la Copa Argentina con cierta tranquilidad. Con un global de 3 a 0 ante Tiro Federal, donde ganó sobre la hora en el Parque 1 a 0 y 2 a 0 en Rosario, Gustavo Barraza, el DT del Lobo, se mostró satisfecho por haber avanzado en el certamen, pero al mismo tiempo se mostró un tanto preocupado por la defensa de su equipo, que pese a que no le marcan le llegan mucho a Marcos Cordero, que fue una de las figuras del equipo en esta primera serie. Pero también destacó la jerarquía de algunos de sus futbolistas, como por ejemplo el de Matías González, que en 30’ de juego resolvió la llave con un par de golazos. “Tal como lo venimos diciendo en estos play offs, lo importante es pasar y seguir trabajando con tranquilidad. Los dos partidos fueron complicados, donde enfrentamos a un rival con muchos juveniles que juegan bien y que tienen un gran futuro. Por suerte, a diferencia del primer partido, pudimos aprovechar algunos espacios y algunos huecos que dejaron en defensa. Esta vez, el que los pudo aprovechar fue Matías González, que hizo dos golazos. Tenemos en el plantel un par de jugadores de jerarquía y creo que en este partido de vuelta pesó eso, porque el partido fue parejo. Si bien lo dominamos nosotros, nos han creado algunas situaciones claras y un poco me preocupa eso, porque no estamos bien en la parte defensiva y en el retroceso.Tenemos que seguir trabajando para mejorar esto pero lamentablemente ahora mucho no se puede porque no hay tiempo, ya que el sábado hay que jugar de nuevo. Tenemos 72 horas para que los jugadores se recuperen. Solo nos queda charlar y hablar mientras se van recuperando para lo que sigue”, relató el Negro Barraza luego de la victoria del martes en Rosario.

En función de lo que viene, cuando le preguntaron si se puede atrasar el primer partido de la segunda fase de este sábado en Rafaela para el domingo, respondió que “nosotros no pensamos en el domingo, sino en el sábado. Después se verá, pero creemos que el partido va ir el sábado. Así que hay que trabajar sobre ese día. Pero más allá de haber clasificado, lo que me preocupa es la parte defensiva. Sabemos que cualquier rival va a ser durísimo, ya que Belgrano tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia arriba”. Por último, el DT rafaelino no ocultó su molestia por la mala organización de esta Copa Argentina. “Es una locura jugar sábados y martes para nosotros, que somos del Federal B, porque hay muchos chicos que trabajan, que tienen que pedir horas, y la recuperación no es igual a la de un jugador profesional. Esto pasa seguramente en todos lados y son cosas que se deben cambiar de cara al futuro. Pero se dio así y hay que seguir para adelante”, concluyó.



CON MOLESTIAS

Luego de la clasificación lograda el martes, Ben Hur ya se puso a trabajar de cara a lo que se viene, que es el primer partido de la segunda instancia de la Copa que se jugará este fin de semana en nuestra ciudad. En el último partido, hubo un par de jugadores que terminaron con molestias y que estarían en duda para ser de la partida. Uno es el defensor Nicolás Besaccia, que recibió un fuerte golpe en un hombro, y el otro es el goleador Matías González, quien fue reemplazado en el entretiempo por una molestia en uno de los isquiotibiales.