Piden que Cristina vaya a juicio oral y público
09/02/2017
Por administración fraudulenta en la venta de dólar futuro.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que la expresidenta Cristina Kirchner vaya a juicio oral y público por administración fraudulenta a raíz de la venta de contratos de dólar a futuro durante su Gobierno.

El pedido lo hizo ante el juez federal Claudio Bonadio, quien ya en diciembre pasado había considerado que la investigación estaba completa, y en él también reclamó que otra veintena de exfuncionarios sean juzgados, entre ellos el exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

Según la investigación, al poner a la venta el dólar un precio inferior al que estaba fijado por el mercado, se generó una pérdida al Estado Nacional por 56 millones de pesos.

Ahora, Bonadio deberá correrle traslado a las defensas para que opinen si la causa está para ir a juicio o bien piden alguna medida de prueba que no se haya hecho.

No obstante, la expresidenta y Kicillof ambos renunciaron a apelar sus procesamientos en instancias superiores porque -según argumentan- quieren ir a juicio cuanto antes para demostrar su inocencia.

Cristina Kirchner en juicio se expone a un delito, administración infiel en perjuicio de la administración pública, que prevé una pena de al menos seis años de prisión.

Es la investigación que más avanzó contra la expresidenta desde que dejó el Ejecutivo, puesto que en otras donde está investigada sólo cuenta con un procesamiento de primera instancia como lo fue en la que se la acusa de fraude en la Obra Pública durante su gestión.

Según el expediente, a raíz de la venta de dólar por contratos a futuro se generó un perjuicio de 56 mil millones de pesos.

El pedido de Taiano fue luego que el 14 de diciembre pasado el juez Bonadio decretó la clausura de la investigación, al considerar que no había más pruebas para realizar, y comenzó los pasos previos para finalmente elevar el caso a un Tribunal Oral.

Junto a Cristina Kirchner, Kicillof, y Vanoli, el fiscal también pidió que vayan a juicio los ex vicepresidentes del BCRA Miguel Pesce y Sebastián Aguilera, los ex directores Juan Miguel Cuattromo, Alejandro Formento, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Bárbara Domatto Conti y Flavia Marrodan y los exfuncionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Cristian Girard, David Jacoby y Guillermo Paván y el Pedro Biscay (este último aún en su cargo).

En la causa, Cristina Kirchner tiene un embargo fijado por el juez de 15 millones de pesos a la par que pesa sobre ella una inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

La denuncia por "defraudación contra la administración pública" la habían presentado integrantes del ahora frente oficialista Cambiemos, los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), por las operaciones de venta de dólares en el mercado de futuros a un precio "muy inferior al del mercado" y que estaba incluso por debajo del dólar ahorro: se denunció que un dólar que era vendido a 10,65 cuando podía serlo a 14 o 15 pesos.