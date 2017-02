Argentina rescató un empate agónico Deportes 09/02/2017 Redacción Cuando el partido con Brasil se moría y la Argentina se quedaba afuera del Mundial, Martínez metió el empate 2 a 2 en la última del partido y le devolvió la vida al equipo de Úbeda. Ahora igual necesita otro milagro: hay que ganarle por cinco de diferencia a Venezuela o esperar una mano del eliminado Colombia.

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Argentina rescató un empate y sueña con el milagro.

El seleccionado Sub 20 de la Argentina, dirigido por Claudio Úbeda, empató 2 a 2 con Brasil y mantiene chances de conseguir uno de los cuatro cupos que entrega el hexagonal final del Campeonato Sudamericano que se disputa en Ecuador para el Mundial de Corea del Sur 2017, a jugarse en mayo próximo.

Dentro de este panorama, no ayudó el triunfo que Ecuador consiguió a primera hora sobre Colombia (3 a 0), que dejó al seleccionado local en el segundo puesto del hexagonal, con un pie en el Mundial, mientras que el equipo 'cafetero' ya quedó eliminado. Tampoco colaboró la victoria por 3 a 0 de Venezuela ante Uruguay.

En este contexto, la Argentina caminó por la cornisa durante un largo rato; estuvo dos veces en desventaja ante el seleccionado verdeamarillo, pero en el quinto minuto de descuento llegó el empate de cabeza de Lautaro Martínez.

En la quinta y última fecha de esta instancia decisiva, para clasificarse, Argentina necesita vencer a Venezuela por cinco goles de diferencia, o ganar por cualquier margen y esperar que Colombia empate o le gane a Brasil.



La última fecha (sábado 11/02): 17:30 hs Argentina vs Venezuela, 19:15 hs Colombia vs Brasil, 22 hs Ecuador vs Uruguay.



VENEZUELA GANO Y

COMPLICO A ARGENTINA



Venezuela venció a Uruguay por 3 a 0 y complicó aún más el panorama para el seleccionado argentino durante la realización de la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Josué Mejías, Yeferson Sotelo, este de penal, y Ronaldo Chacón le dieron la victoria a la Vinotinto, que ahora suma 7 unidades y comparte el segundo lugar de la tabla de posiciones junto al anfitrión, Ecuador. Justamente, el local, superó en primer turno a Colombia por 3 a 0 (goles de Cabezas -2- y Caicedo) para quedar con un pie y medio en el Mundial de Corea del Sur 2017.

Pese a la caída, Uruguay, que podía consagrarse campeón si ganaba, manda con 9 puntos, seguido por Ecuador y Venezuela (7), Brasil (5), Argentina (4) y Colombia (1).