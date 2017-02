Heroico triunfo del 'Decano' en Quito Deportes 09/02/2017 Redacción COPA LIBERTADORES

Un vuelo demorado. Un partido que estuvo a punto de definirse en los escritorios. Un embajador que pide que prive el espíritu deportivo y se le dé la espalda al reglamento. Un equipo que juega con la camiseta prestada, la de la Selección Sub 20 que participa del Sudamericano. Tuvo todos los condimentos de una película de suspenso el viaje de Atlético Tucumán. Y un triunfo épico, con ese gol que se hizo desear, pero llegó con el cabezazo de Zampedri. Y se tradujo en una clasificación histórica. El Decano, que había empatado 2 a 2 ante El Nacional en casa, jugará la tercera fase del torneo continental ante Junior, que goleó a Carabobo (3 a 0).

El exAtlético de Rafaela Fernando Zampedri, que utilizó un talle menos de botines en la épica victoria, llamó la atención del fútbol chino. Algunos dirigentes de clubes que participan en la Liga donde recaló Carlos Tevez recientemente, estuvieron allí para evaluar la posible adquisición de Zampedri.

Sin embargo, cuando los equipos saltaron al campo, una hora después del horario estimado, ninguno de los dorsales llevaba ese nombre.

Es más, las camisetas que salieron a enfrentar a El Nacional de Ecuador eran las de la Selección argentina y el "9" correspondía un tal Lautaro Martínez, el delantero del Sub 20.

Entonces, alguien tuvo que explicarle a los chinos que Zampedri estaba en cancha, pero era un protagonista más de una odisea inolvidable.

El atacante nacido hace 28 años en Chajarí, Entre Ríos y sus compañeros vivieron la jornada más tensa de sus vidas deportivas.

La demora del vuelo chárter que debía llevarlos de Guayaquil a Quito; la invaluable gestión del embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, que se vistió de Moisés para abrir la carretera; un autobús que marcó un tiempo de rally, a 130 kilómetros por hora, y que llegó con el radiador roto y la solidaridad del equipo rival y de la Selección argentina para vestir a los jugadores fueron los condimentos de la hazaña tucumana en la copa Libertadores, la primera que este modesto equipo juega en sus 115 años de historia.

"Fue todo muy complicado y muy raro, desde que nos bajamos del chárter ya eran todas noticias malas", le contó Zampedri a la edición Latinoamericana del diario El País.

"Llegamos y parecía que no se iba a jugar. Nos cambiamos en 5 minutos y salimos con ropa de la selección, con los botines de los chicos de la sub20, que casualmente paraban en un hotel que queda a cinco cuadras del estadio; a eso sumale todo el tema que habíamos hablado de la altura", explicó.

Dentro del préstamo de la utilería de la Selección estuvieron los 25 botines, pero algunos de los jugadores tucumanos tuvieron que encoger los dedos de sus pies para poder usarlos.

Otros, como Zampedri, echaron mano a una vieja estrategia de potrero: "Yo tuve un talle menos pero le saqué la plantilla y se acomodaron. Gracias a Dios no me salieron ampollas pero estaban bastante ajustados y al terminar el partido tuve que ponerme mucho hielo".

"En el momento en que hice el gol y el árbitro pitó el final del partido te acordás de la familia, de todo lo que recorrió con vos apoyándote y el esfuerzo que hacen", reconoció Zampedri.