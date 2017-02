PAMI no paga: jubilados sin anteojos

Continúan las dificultades en el PAMI por una deuda millonaria que mantiene con las ópticas desde agosto del año pasado, en algunas provincias tomaron la decisión de no entregarles los anteojos en forma gratuita a los jubilados.



Cabe recordar que los jubilados de PAMI tienen el 100% de descuento en lentes, pero debido a la falta de pago del organismo en algunas provincias resolvieron cortar el servicio hasta que se regularice la situación.



Según se supo, la deuda con las ópticas alcanza los 100 millones de pesos en todo el país, motivo por el cual el reclamo empezó a tener sus efectos ya que no todas las provincias pueden continuar garantizando la gratuidad del servicio.



Da cuenta hoy la agencia Derf, que desde la Cámara Argentina de Optica su presidente, Mario Soltak, manifestó que suspendieron la provisión gratuita en la ciudad de Buenos Aires, algunos municipios del conurbano y también en Misiones y Jujuy.



"Hace seis meses que PAMI no nos paga y aún no resolvieron nada. Nos dijeron que en marzo empezarían a pagar, pero no sabemos cuánto y a qué precio. Algunas provincias pueden mantener la entrega de lentes, pero otras ya tienen problemas muy serios de caja”, señaló Soltak.