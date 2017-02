El ministro es un "mentiroso"

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, advirtió que los "despidos" en sectores como el industrial van a "afectar al transporte de cargas", y sobre "el acta que se había firmado para que no hubiera despidos y la firma del bono de 2 mil pesos", senaló que "eran ficticios, y para la foto".



"El Gobierno, conjuntamente con los empresarios, no iban a cumplir lo que firmaron, y hoy es una realidad. Cada vez hay más despidos en distintos sectores y los más perjudicados son los gremios industriales, textiles y plásticos", puntualizó el gremialista.



En declaraciones por radio Futurock (replicadas por la agencia Derf) Moyano hijo consideró que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "ha demostrado que es un mentiroso, en particular con Camioneros".



Según relató Pablo Moyano "me he reunido varias veces por varios conflictos que tiene nuestro gremio con distintas empresas, que no hemos podido resolverlos, y miente".



Finalmente sentenció que "ir al ministerio de Trabajo es entrar a una oficina de la UIA, de los empresarios”.