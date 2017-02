"Desaparición" de un periodista

La información que derivó en una denuncia penal que compromete a Gustavo Arribas en otro escándalo internacional de corrupción, motivó una respuesta inmediata de la UIF mediante un comunicado que lejos de aclarar los hechos, atacó al periodista en duros términos entre los que figuró la calificación de "irresponsable".



"DESAPARECIDO"



No pocos piensan que la desaparición de publicaciones del periodista Hugo Alconada en La Nación desde el pasado 13 de enero -dos dias después de haber iniciado la batería de denuncias que comprometen al gobierno de Macri en el "Lava Jato" que le costó la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff-, no resulta una casualidad, sino una causalidad.



Y de acuerdo a la agencia Derf, se concluye en que la "desaparición" de Hugo Alconada Mon resulta absolutamente preocupante, y que todo parece indicar que es otro caído en combate, víctima de la mordaza informativa, que no hesita en acallar de cualquier manera a quienes se atrevan a saltar un blindaje mediático al Gobierno.