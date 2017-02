A Ben Hur le sobró un tiempo para clasificar Deportes 08/02/2017 Redacción Con dos goles de Matías González, ambos en el primer tiempo, la BH le ganó a Tiro Federal en Rosario 2 a 0 y avanzó a la próxima fase de la Copa Argentina, donde espera rival.

NO DEJO DUDAS. Ben Hur resolvió la serie en los primeros 30' de partido.

Al igual que en el partido de ida, donde le costó ganar más de la cuenta, Ben Hur también hizo bien los deberes lejos del estadio Parque. En el partido de vuelta ante este pobre Tiro Federal, ayer los dirigidos por Gustavo Barraza vencieron en Rosario 2 a 0 con un doblete de Matías González y con un global de 3 a 0, el Lobo avanzó con cierta tranquilidad a la segunda fase regional de la Copa Argentina, donde hoy conocerá a su rival.

La BH liquidó la serie en los primeros 30’ de juego en base a una alta efectividad y contundencia, donde Matías González, un delantero de jerarquía, se encargó de sentenciar rápidamente la eliminatoria. A pesar de que fue Tiro el que tuvo un mejor inicio de partido, obligado por las circunstancias, en donde pudo convertir pero la acción fue anulada por off side, los rafaelinos golpearon en una de las primeras incursiones al área de Muslera. Palma habilitó de gran manera a Mati González, y con una notable definición ante el achique del arquero, el santafesino abrió el marcador para la visita.

Después del gol, el local salió en busca de la paridad y a punto estuvo de lograrla, pero Cordero, en dos tiempos, salvó a su equipo del empate. Y tras cartón, llegó el segundo del Lobo. Otra vez González apareció en acción y clavó un golazo, ya que paró el balón con el pecho y de primera, venció nuevamente a Muslera con una notable volea. 2 a 0 e historia juzgada. En los minutos restantes, Ben Hur, que jugaba mucho mejor, estuvo más cerca del tercero que del descuento de Tiro, que nunca lo pudo encontrar debido a que siempre chocó con un Cordero sólido y seguro.

El complemento prácticamente estuvo demás, ya que el trámite estaba recontradefinido. Llegaron los cambios en ambos lados, donde en el entretiempo el Laucha Carrizo reemplazó al goleador González por precaución -sintió una molestia en el isquiotibial- pensando en lo que se viene, y el resultado no se modificó, ya que la visita tenía todo controlado. Ben Hur pasó de fase casi sin despeinarse y tiene poco tiempo para celebrar, ya que en pocas horas más deberá jugar por una nueva fase del certamen más federal del fútbol argentino.



HOY SALE EL RIVAL

Ben Hur conocerá esta noche quién será su rival en la próxima instancia, ya que Achirense recibirá a Belgrano de Paraná en Colonia Las Achiras desde las 20:30 en el partido de vuelta de la fase preliminar de la Copa Argentina. Cabe señalar que el elenco paranaense ganó el partido de ida 1 a 0. Cualquiera de los dos que pase, el partido de ida se jugará este sábado en el estadio Parque, disputándose el martes 14 la revancha en la provincia de Entre Ríos.



SIN BAÑARSE

Luego de finalizado el partido, los jugadores de Ben Hur, que llegaron casi sobre la hora a Rosario, no pudieron bañarse, ya que del vestuario visitante salía agua sucia. Por otro lado, el estadio se presentó semiabandonado y se cortó el césped del campo de juego dos horas antes del inicio del cotejo.