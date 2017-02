Se espera que la asistencia llegue antes de los 15 días

A más de un mes de haberse desatado una crisis hídrica más profunda que la de abril de 2016 se empiezan a vislumbrar algunas medidas públicas, además de la declaración de emergencia, que podría aliviar la carga de algunos productores agropecuarios. Nos referimos a los tamberos, severamente castigado por las lluvias e inundaciones, sector para el cual entre Provincia y Nación anunciaron la creación de un fondo de $ 400 millones, que serán inyectados directamente a los productores.

Pero Morini, Secretario de Lechería de Santa Fe, confirmó el avance de la medida al manifestar que “anoche (por el lunes) recibimos el preacuerdo, o sea la carta de intención, del gobierno nacional (por los $ 250 millones restantes del fondo especial). Yo entiendo también la demora porque esto es un fondo que se ha creado que se llama FondAgro, con buen criterio por parte del Ministro Buryaile, para asistir a productores como préstamo rotatorio. Es decir lo que hace muchos años que se viene haciendo en la provincia. Se devuelven con una tasa baja de interés que pueda permitir salir a veces salir de alguna situación.”

Además explicó que “recibimos de Santiago Hardie que es el secretario de Agroindustria, para mi gusto tendría que hacerse todo un poco más rápido pero son las herramientas que hoy contamos. Vamos a estar trabajando toda esta semana y queremos cristalizarlo lo más rápido posible, sabemos las necesidades que tienen los productores, pagar los alimentos balanceados, los rollos, los fardos que están comprando. Al no tener producción en sus establecimientos tienen que salir a buscar a otro lado. Ahí tenemos comprometido, especialmente en el Departamento Castellanos, alrededor de 1.000 tambos que vamos a tratar de asistir con este fondo”.

Morini explicó que el programa va a otorgar “$ 2.000 por vaca hasta las primeras 200 vacas. Van a recibir todos los productores, el que tenga 300 va a recibir por las primeras 200, con un año de gracia y 3 años para devolverlo, a una tasa del 3% que son gastos, no son intereses. Que esto después pase a integrar un fondo que no se va a recuperar a rentas generales sino que, con la intención de ponerle más dinero, para servir para cualquier otra actividad”.

Obviamente la distribución de dinero se hará de acuerdo al último registro del SENASA antes de la emergencia hídrica, teniendo en cuenta que, relativamente, son pocos los productores que pudieron conservar los animales. Además Morini explicó que “lo vamos a hacer por fuera del sistema financiero, se va a monetizar directamente. Se depositará directamente en la cuenta del productor y la idea es llegar a la mayor cantidad. Por lo menos a los afectados de la última inundación vamos a llegar a todos”.

Para decidir cuáles son los más afectados y la distribución del dinero el Secretario fue directo: “Van a tener que colaborar los municipios, las entidades agropecuarias y los propios productores. Tenemos un relevamiento de mapas satelitales de las lluvias, de la gente que está afectada y además de una declaración jurada que la va a tener que avalar la gente de la comuna y las entidades. No es que vamos a salir con una chequera a repartir plata”.

La pregunta recurrente cuando nos referimos a ayudas del Estado tiene que ver con los tiempos. En este sentido Morini afirmó que “va a ser lo más rápido posible. Estimo que no tienen que transcurrir 15 días. Esa es nuestra intención. Ya tenemos los certificados de emergencia emitidos para los productores lecheros que estuvieron afectados por este último evento. Son los mismos que ya habían sacado ya el certificado, prorrogado por 180 días. Y los nuevos ya están en las comunas para que los puedan gestionar ahora. Vamos a poner el personal, la gente, lo que haga falta, no queremos que ningún tambero se quede sin poder sacar esta ayuda y además las ayudas que vengan porque el Ministro Contigiani con el gobernador están viendo otra línea para atender a aquellos que están bancarizados, los que puedan acceder al Banco Santa Fe y al Banco Nación. Será un poco más tarde o más temprano, pero vamos a apoyar porque la situación de la mayoría de los tamberos es muy compleja”.