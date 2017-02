CRA y la crisis lechera

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el que expresó su “su preocupación ante la ya conocida crítica situación que atraviesa la empresa láctea Sancor” y la lechería en general, y cuestionó con dureza al gremio que nuclea a los trabajadores lácteos por pedir “aumentos irracionales” en este contexto.

“La crisis de la lechería nacional, largamente expuesta por CRA a lo largo de estos últimos años, también muestra su cara más dolorosa en la situación económica y financiera de esta empresa insignia y que termina golpeando directamente en el productor tambero, responsable de venderle diariamente su producción”, señala la posición de la entidad confederada.

Según CRA, dentro de esta realidad, el tambero no solamente está cobrando un precio promedio por leche por debajo de su rentabilidad (4,60 pesos por litro de leche), sino que no cobra en tiempo y forma por su producción.



CONTRA ATILRA



“En este contexto de productores fundidos, cierre de tambos, establecimientos totalmente inundados sin fecha de regreso al trabajo, si es que pueden hacerlo, y con una de las principales empresas hundida en una crisis financiera, desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) solicitan un aumento salarial del 49% más un bono de tres mil pesos para los trabajadores, desconociendo esta realidad, y lo que resulta incomprensible solicitándolo con la complacencia de la misma empresa”, agrega el comunicado. Y continúa: “En medio de una de las peores años de la historia láctea, con miles de productores que ya han dejado su actividad por no ser rentable, con localidades que han perdido su idiosincrasia lechera, y atravesando catástrofes climáticas sin precedentes, desde ATILRA se empecinan en exigir aumentos irracionales que terminarán afectando nuevamente al productor, que ya en estas condiciones vende sin saber cuánto y cómo cobrará, y al consumidor que paga cada vez más caro los productos lácteos”. Por eso, para CRA “la salida a esta crisis requiere del esfuerzo de todos los actores de la cadena, no solamente del productor tambero, el histórico eslabón más golpeado”.