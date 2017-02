"Queremos que se hagan las obras" Locales 08/02/2017 Redacción NO QUEREMOS PLATA NI CREDITOS

El vicepresidente de la Cámara de Diputados Roberto Mirabella, ante la emergencia hídrica que vive gran parte de la Provincia, le solicitó al Presidente el llamado a sesiones extraordinarias y el tratamiento de los temas que signifiquen una pronta respuesta a los santafesinos. “Es dramática y catastrófica la situación que están viviendo los productores del departamento Castellanos, con graves y millonarias pérdidas en el sector productivo y en las actividades ligadas a este”, declaró el diputado, para agregar “por más que vengan funcionarios provinciales o nacionales, hay que entender que no queremos plata ni créditos. Queremos que se hagan las obras porque no queremos estar más bajo el agua”.

Ante esta situación el legislador presentó un proyecto de comunicación que tiene por objeto que el Poder Ejecutivo ponga en conocimiento de la sociedad, las actuaciones en materia de obra hidráulica en el territorio provincial, especialmente en las regiones agrícolas. “Esta situación ha generado un retraso en los sistemas productivos de la zona, y en muchos casos hasta el cierre de estos debido a la magnitud de las pérdidas, demostrando que no se han encontrado soluciones adecuadas para mitigar los daños” remarcó en los fundamentos del proyecto. Además expresó “que los comités de cuenca son una herramienta fundamental para el sostenimiento de las cuencas hídricas en el territorio provincial, pero sin el equipamiento y los recursos necesarios estos se vuelven obsoletos”.