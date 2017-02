La problemática del agua Región 08/02/2017 Redacción PALACIOS

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - El senador provincial Felipe Michlig se reunió días pasados con el Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay para tratar numerosos temas relacionados a la necesidad de avanzar en soluciones a los problemas generados por excesos hídricos en distintas regiones del departamento San Cristóbal.

Del encuentro participo también el Sec. Técnico de Comités de Cuencas, Carlos Emberton; asimismo en la ocasión el Ministro Garibay presentó al senador Michlig al flamante Secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, quien se comprometió a buscar rápidas respuestas a los temas de su jurisdicción, en el caso de Palacios hemos pedido la adecuación del canal secundario N° 1, y del principal N° 1; la construcción de aliviadores sobre la ruta provincial N° 13, sobre el canal principal N° 1”, nos relató el senador.

“En definitiva siempre con la idea de un abordaje integral de la problemática hídrica, de trabajar en la macro cuenca con estudio, con proyectos beneficiando al conjunto y tratando de tener un manejo adecuado de lo que son los recursos hídricos", sostuvo Michlig.



Morini

En otro orden de cosas, de paso por Palacios, camino a San Guillermo, el Secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, en declaraciones exclusivas a esta corresponsalía manifestó su alegría por la iniciativa del Gobernador Lifchitz de promover la reforestación de los campos, que se ven más desolados aún desde el aire y tapados de agua lo que da una imagen desesperante. Morini dijo que hay que volver a épocas anteriores donde había plantado un árbol cada 10 mts y que esto también se aprovechaba para sostener los alambrados, “fijate vos que en un campo de 100 has había unos 400 ejemplares arbóreos en el perímetro más todos los que había para la sombra de casas y animales. Ponele unos 500 árboles si le sumamos la sombra de la casa e islotes en el campo de sombra para los animales, ahora si tenemos en cuenta que cada ejemplar consume y evapora alrededor de 100 lts de agua por día, (en el caso de los eucaliptos esta cifra asciende a unos 400 lts/día) esto permitiría bajar las vertientes ya que hoy está a ras del piso y el poder de absorción de la tierra es prácticamente nulo” dijo Morini entre otras cosas. Por último agregó Pedro Morini, en marzo se va a realizar en nuestra provincia un congreso con científicos para debatir estos temas, la diversidad de cultivos, invitando a también a quienes están en contra de estas ideas. La idea cuenta con el apoyo del ministro de la Producción Luis Contigiani. Como dice el secretario nuevo de aguas el ingeniero Bertoni, "por más obras que hagamos este problema no lo vamos a solucionar, este tiene que ser un trabajo en conjunto entre el productor, científicos, gobierno, ver como tratamos el suelo, porque esto no se trata solo de sacar el agua de superficie, porque abajo, sigue habiendo agua ahí a 30 cms.". Por ultimo el secretario de lechería agradeció a esta corresponsalía de LA OPINION y a todo el Diario por el apoyo que se le brinda en todos los ámbitos que se ha desempeñado porque le permite difundir sus actividades lo cual retribuimos.