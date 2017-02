Galardón de oro para Cacho Castaña Información General 08/02/2017 Redacción Cacho Castaña obtuvo el Estrella de Mar de Oro. Hubo distinciones especiales para Mirtha Legrand y Carlitos Balá. Nico Vázquez no pudo evitar el llanto al recibir su premio.

Ampliar FOTO ARCHIVO// CACHO CASTAÑA./ Recibió la distinción por el recital "Tango y Chamuyo".

Fueron entregados los premios Estrella de Mar, entre los espectáculos que hacen temporada estival en Mar del Plata. La ceremonia fue conducida por Diego Ramos y Mariana Gérez, y transmitida en directo desde el teatro Auditorium por la Televisión Pública, El Estrella de Mar de Oro fue para Cacho Castaña, por "Tango y chamuyo". "Me hace muy feliz. Me da mucha manija para seguir cantando. Estoy cumpliendo 50 años cantando. Muchísimas gracias", dijo al subir a recibir su galardón.



LOS GANADORES

Producción integral marplatense: Adrián Oliver.

Variedades: "Circo Rodas", de Jorge Ribeiro Soares.

Iluminación: Pablo Aflieri, por "La denuncia".

Espectáculo de teatro marplatense: "Gregorio por Nachman".

Teatro alternativo: "Entropía o el orden de lo vano".

Autor nacional: "Adele... por since", Gustavo Alberto García.

Vestuario: Patricia Fiaño y Aníbal Pachano, por "Flowers".

Drama: "Natalina", de Patricia Suárez.

Dirección marplatense: Mariano Atahualpa Pintos, por "La niña de la muñeca de trapo".

Espectáculo de música marplatense: Calenna Clásica Ligera".

Revista: "Cocodrilo, la revista".

Espectáculo infantil: "Cantando sobre la mesa", de Hugo Midón y Carlos Gianni.

Escenografía: René Diviú, por "Casa Valentina", "Esperando la carroza" y "El otro lado de la cama".

Dirección: Javier Daulte, por "Ni con perros ni con chicos".

Actuación femenina marplatense: Rocío Villarreal, por "La niña de la muñeca de trapo".

Actuación masculina marplatense: Jorge Cortese, por "Divorciadas, evangélicas y vegetarianas" y "Los cuatro evangelios".

Comedia musical o Musical: "Ni con perros ni con chicos".

Espectáculo de música: "Quinteto Astor Piazzolla". Music Hall: "Flowers", de Aníbal Pachano.

Comedia: "El otro lado de la cama".

Comedia dramática: "Casa Valentina". Labor cómica femenina: Lizy Tagliani, por "Lizy Tagliani, Libérate".

Labor cómica masculina: Sergio Gonal, por "Esto me hace acordar".

Espectáculo de humor: "Lizy Tagliani, Libérate", de Omar Calicchio.

Espectáculo unipersonal: "Vivo", de Marcelo Savignone.

Espectáculo unipersonal de humor: "Fucking Fucking Yeah Yeah", de Favio Posca.

Coreografía: Alejandro Lavallén, por "Flowers". Espectáculo de danza: "Erotai", de Monserrath Otegui. Música original: Fernando Albinarrate, por "Ni con perros ni con chicos".

Producción artística: Teatro Nacional Cervantes- Teatro Auditorium.

Estrella de Mar de Platino: Mirtha Legrand.

Revelación masculina: Martín Abascal. Revelación femenina: Alejandra Perlusky, por "Flowers".

Actuación femenina de reparto: Sofía González Gil, por "El otro lado de la cama".

Actuación masculina de reparto: Benjamín Rojas, por "El otro lado de la cama".

Recital: "Tango y chamuyo", de Cacho Castaña.

Actuación protagónica femenina de comedia/comedia musical: Laura Oliva, por "Ni con perros ni con chicos". Actuación protagónica de comedia/comedia musical: Nicolás Vázquez, por "El otro lado de la cama".

Actuación protagónica femenina de comedia dramática: Cristina Alberó, por "Casa Valentina".

Actuación protagónica masculina de comedia dramática: Diego Ramos, por "Casa Valentina".

Actuación protagónica femenina de drama: Belén Fernández Díaz, por "Entropía o el orden de lo vano".

Actuación protagónica masculina de drama: Pablo Pieretti, por "Entropía o el orden de lo vano".

