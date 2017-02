Balearon el auto de ex gobernadora fueguina Información General 08/02/2017 Redacción UNA DE SUS HIJAS FUE HERIDA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La exgobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos reveló que desconocidos dispararon contra su auto cuando circulaba por un camino rural de la provincia de Santa Fe y denunció inacción por parte de la Policía.

En su cuenta de Facebook, Ríos contó que el último sábado viajó a la ciudad de Rosario y desde allí se trasladó al cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, para despedir a la abuela de sus hijas, que había fallecido el día anterior.

La exmandataria fueguina contó que cuando salió del cementerio junto a sus hijas de 27 y 24 años, el GPS del teléfono las condujo a "una ruta rural, en el medio de una zona con muy pocas viviendas" y luego de cruzar el pueblo "la ruta empezó a ser de tierra, había llovido" y finalmente "el auto se atascó . "Intentamos sacarlo y cuando estábamos empujándolo, sentimos un disparo, luego otro. Mi hija mayor lanzó un grito y dijo, me lastimaron la pierna!!!!", escribió la exgobernadora y continuó: "Estábamos paralizadas. Vimos la herida y efectivamente, un proyectil había rozado la pierna de mi hija, no le produjo nada más que un rasguño, pero la situación era angustiante".

Tras subrayar que las tres se encontraban solas en medio de la ruta, Ríos relató que empezó a "llamar desesperadamente al 911 a las 13:34" pero "nunca" le contestaron y luego intentó comunicarse con la Comisaría de Pérez, pero no tuvo mejor suerte. "Cuarenta minutos después, mientras seguía lloviendo me contestan en una comisaría, le describo donde me encuentro y lo que había sucedido y me responden que eso quedaba lejos, que tenía que llamar a la sub 18 o que llamara al 911", señaló.

La exgobernadora calificó la situación como "bizarra" y señaló que en medio de los intentos por comunicarse con la Policía avisó a sus familiares y finalmente llegó el padre de sus hijas junto a otra persona, con quienes consiguieron sacar el auto. "Cuando estábamos saliendo a la autopista, a las 14:27, casi una hora después del primer llamado, se comunicaron del 911, le habían notificado de la comisaría (a la que había pasado las coordenadas de ubicación) para que le dijera dónde estábamos, así mandaban un móvil", continuó.

Luego de contar esto, Ríos admitió que "el tono y los términos" de su respuesta a ese llamado "son irreproducibles" e ironizó: "Ante una emergencia quizás un topless es más efectivo para la concurrencia policial que tres mujeres solas en una ruta , tratando de denunciar dos disparos de desconocidos".