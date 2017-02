Parrilli apuntó a Stiuso Nacionales 08/02/2017 Redacción Reiteró que Cristina Kirchner no le pidió "apretar" a la Justicia.

Ampliar FOTO NA EN EL CONGRESO./ Parrilli, Recalde y otros dirigentes del FPV durante la conferencia de prensa.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli advirtió ayer que "detrás" del pedido de detención que hizo el fiscal federal Guillermo Marijuan en su contra está el exespía Antonio "Jaime" Stiuso, a la vez que insistió en que la expresidenta Cristina Kirchner nunca le "pidió apretar a nadie".

"Están los servicios de inteligencia operando a full como en las peores épocas. Stiuso está detrás de todo esto, (Marijuan) es uno de los hombres que responden a él, esto me lo dijo Stiuso cuando hablé con él", subrayó el exfuncionario nacional.

El exjefe de los espías criticó: "Cuando yo salgo a denunciar esto, sale Marijuan pidiendo mi detención porque, supuestamente, yo voy a obstaculizar el accionar de la Justicia".

"Yo no voy a obstaculizar ninguna acción de la Justicia, no lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora. Y aunque quisiera, tampoco podría hacerlo. Los que lo hacen son el poder Ejecutivo, con los titulares de los diarios y con las acciones que están llevando adelante", se quejó al respecto.

En conferencia de prensa junto al bloque de legisladores del Frente para la Victoria en el Congreso, Parrilli sostuvo que Marijuan "está actuando por pedido de Stiuso después de que suceden los hechos", al referirse a la apelación que hizo el fiscal federal sobre la decisión del juez Ariel Lijo, que lo procesó pero sin prisión preventiva.

"Acá estoy. Ni me voy a fugar, ni voy a entorpecer absolutamente nada", resaltó el exjefe de la inteligencia nacional.

Además, el exfuncionario aseguró que la última transcripción difundida sobre una supuesta comunicación entre él y la expresidenta Cristina Kirchner en la que hablarían de "apretar jueces y fiscales" podría "estar editada".

"Nunca me pidieron apretar a nadie. Yo creo que a esta altura ya están editando los audios. Y pueden armar cualquier cosa, hoy la tecnología permite eso. Además no teníamos el poder para apretar a nadie", mantuvo.

Por otra parte, Parrilli apuntó contra la Justicia por permitir que se filtraran estas escuchas y en ese sentido precisó que "había cuatro personas que estaban a cargo de estas intercepciones telefónicas".

"Uno es el juez Lijo, que fue el que lo ordenó; otro Marijuan, que fue el que tuvo acceso; tercero la Oficina de Captaciones Judiciales, que dependen de (el presidente de la Corte Suprema Ricardo) Lorenzetti, y cuarto (Gustavo) Arrivas y (Silvia) Majdalani, a cargo de la AFI", enumeró.

"Ya no somos solo nosotros: anoche nos enteramos en un canal de televisión transcripciones de escuchas telefónicas de hace un año y pico, a lo mejor de alguna causa, no sé de qué habrá sido. Esto es gravísimo. Que sigan operando estos servicios de inteligencia, violentando absolutamente la ley, dando a conocer conversaciones privadas".

Al ser consultado sobre si cree que puede ir preso, afirmó: "En esta Argentina es capaz de pasar cualquier cosa, pero no le tengo miedo a nada".

El exjefe de la AFI aseguró que él no demoró los informes sobre el entonces prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi y dijo que "no es cierto" que conocían el paradero del ahora detenido por narcotráfico.

"Aproximadamente el 20 de noviembre, me llega a mí un informe, no sobre el paradero de Pérez Corradi sino de un Facebook que podría ser la mujer de él, porque el domicilio de Pérez Corradi lo tenían desde agosto, lo tenía (el fiscal Juan Ignacio) Bidone", explicó Parrilli.

"Obviamente lo que yo les pido es que corroboren esta información, pero a los diez días nos fuimos del Gobierno", comentó y agregó que "los dos agentes que estaban (en la investigación) siguieron trabajando".

Para el exfuncionario, la captura de Pérez Corradi "fue un acuerdo con él para que se entregue, porque no lo encontraron, se entregó, con la promesa de que iba a venir a inculpar a dirigentes kirchneristas".