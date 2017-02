Juan Szafrán, palabra autorizada en el apasionante mundo del tenis Deportes 08/02/2017 Sergio Boschetto Leer mas ...

Ampliar DIALOGO. Juan Szafrán y el enviado de LA OPINION en Buenos Aires.

Es uno de los periodistas más respetado y reconocido en el ámbito del tenis. Comentarista de ESPN (junto al rafaelino Javier Frana) accedió un mano a mano con LA OPINION en la sala de prensa en Parque Sarmiento. Habló de la Copa Davis, el circuito de varones y mujeres, Federer, Nadal y Del Potro.

Hablar con Juan Szafrán es tener la posibilidad de conocer más el mundo del tenis. Lo caracteriza su hablar sereno, su timbre de voz suave, su humildad y su profundo conocimiento sobre este deporte.

Cada respuesta es un compendio de definiciones precisas, enriquecedoras y esclarecedoras, que intentamos reproducir en esta nota, que fue realizado luego de la primera jornada del match que disputaron los equipos de Argentina e Italia.

Sobre la Copa Davis, nos dijo: "Complicado y te diría que en cierta manera uno esperaba esto, quizás no de la manera contundente como se está dando luego de las presentaciones de Pella y Berlocq; en el caso de Charly es un luchador, claro a veces esto no alcanza, también tenés táctica, estratégica y tu día".

"No me sorprende por el hecho que el equipo se haya ido retirando de una u otra manera, mismo el mensaje de Pella en Australia, diciendo que estaba quemado en la cabeza, previo a jugar esta serie, la verdad que no sé cómo podés rendir, porque el golpe definitivo en el tenis, no hay ninguna duda, está desde los hombros hacia arriba. Todos más o menos le pegan bien de drive o de revés, sacan bien, pero el final de todo jugador es la cabeza".



¿Es lógico que haya jugadores que no estén en esta serie?

A mí me hubiese encantado que el equipo campeón completo haya jugado esta serie, aunque sea con Del Potro jugando dobles, ya que está en plena preparación y no fue a Australia, jugando con Mayer, con Pella, también Delbonis debería haber estado; si esto sucedía el público llenaba el estadio, creo que el clima hubiera sido otro, la gente iba a venir a saludar a los que consiguieron la Ensaladera después de cuatro intentos.



¿La gente en el primer día no fue la esperada?

Creo que se perdió una excelente oportunidad. A mí me tocó estar en Zagreb, te puedo asegurar que había más gente ese día que hoy acá.



¿Por qué nos pasa esto siempre a los argentinos?

No lo sé, soy parte de esta sociedad, muchas veces me cuesta comprender actitudes personales y generales, nos equivocamos, por eso nos costó tanto llegar a conquistar la copa, por cuestiones de ego y dinero ese objetivo se fue postergando, por eso te digo que esta vez hubiese sido bárbaro que hayan estado los jugadores, en este caso dejo de lado a los dirigentes y al capitán; entrando a la cancha el público los hubiese ovacionado, después cada uno cumplía el papel que le tocaba y el que designaba era Orsanic. Te doy varios ejemplos…



A ver…

¿Gran Bretaña fue campeón, al otro año siguió jugando con el mismo equipo y perdió semifinales con Argentina. También República Checa fue campeón y al año siguiente volvieron a levantar la Ensaladera, con Berdych y Stepanek. También es cierto que la mayoría, cuando la gana una vez, después pierde preponderancia, excepto para Nadal, que siempre la jugó, a excepción de esta serie; se bajó luego del esfuerzo en Australia; los grandes campeones la ganan una vez y se les van las ganas de querer repetir.



Después del abierto de Australia, donde el mundo estaba divido por el ganador (Federer o Nadal) ¿qué análisis se puede hacer de la realidad de la ATP?

Forman parte de un cuarteto formidable, cada uno en su medida, los que nombraste más Djokovic son tres que están por encima, yo siempre digo que son los Beatles, hay tres que marcaron una diferencia: Lennon, McCartney, Harrison, que fueron unos fenómenos, y estaba el que acompañaba, en este caso Ringo Starr; trasladado al tenis, Federer, Nadal y Djokovic son de otra dimensión y el que acompaña un poco en la "batería" es Murray. También le agregaría, en el último tiempo, un quinto Beatle: Wawrinka



Uno tiene la impresión que estos cuatro juegan a otra cosa y estando en su verdadero nivel, es casi imposible que les ganen.

Ellos están en otra dimensión y son tan geniales que se reciclan a cada momento; lo dijo Federer... "hace seis meses atrás estábamos en la academia de Rafa con los chicos para hacer tenis solidario y después llegan y juegan una final tremenda.



¿Es correcto decir que hoy juegan por la gloria?

Sin dudas, no alcanzan los ceros para Federer o Nadal y ponele el número que quieras. Yo digo que el suizo es la expresión de la pasión por algo, a los 35 años, con una familia con cuatro hijos.



¿Es el más grande de la historia?

Me alineo con otros periodistas, yo disfruté la época de McEnroe, Borg, Sampras frente a Agassi. Si lo mido por la cantidad de Grand Slam ganados, te digo que sí, pero enseguida me viene a la mente Rod Laver, que ganó dos veces el Grand Slam, en 1962 y 1969.



¿Qué ves en los jóvenes del circuito, mejor dicho a quién ves con posibilidades ciertas en poco tiempo?, uno de los de mayor evolución, me parece que es el alemán Sverev.

Me nombraste al que más me gusta, solo le falta armarse más físicamente, está para cosas importantes; otro es Kirgios dueño de un gran talento, el problema es el equilibrio en su cabeza; otro que ya no es una promesa, más bien una realidad, es el austríaco Dominic Thiem, número 8 en el ranking y después siempre hay alguno que uno piensa que puede explotar.



¿Por qué EE.UU. hace mucho tiempo que no tiene a un jugador en el primer nivel, teniendo en cuenta todo su poderío económico y de organización?

Hay dos tipos de escuelas, el tenis centralizado que es la expresión de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos o de la Federación Francesa, que dicen que es una de las mejores, pero esto no te implica que vos puedas sacar grandes jugadores, grandes campeones. España, sin tener un tenis centralizado tiene grandes academias, donde los papás y las becas te llevan a formar jugadores y es hoy en día una de las naciones de punta. Un ejemplo más, Suiza tiene dinero, hay que ver si después de Federer o Wawrinka aparecen otros. Soy un convencido que el dinero no saca grandes jugadores, el esfuerzo, la inteligencia y la manera de buscar, tal vez sí.



La ex Europa Oriental, ha sacado, producto del esfuerzo, mujeres con grandes físicos, Plíšková, Kuznetsova, la misma Sharapova y a la vez también son grandes jugadoras. ¿Hay Serena y Venus Williams para rato?

Es todo un tema, hay que ver cómo se da la renovación post hermanas Williams, hoy a los 35 años se dan el lujo de jugar una final de Grand Slam entre ellas, como sucedió en Australia.



¿Puede volver Sharapova luego de la suspensión?

Si, seguro, tiene talento, categoría, hay que ver cómo la puede afectar el hecho de no jugar tanto tiempo. Federer es la muestra, estuvo parado seis meses y ganó Australia.



¿Puede Federer ganar este año Wimbledon?

Sí, como creo que Nadal puede ganar Roland Garros, y esto le puede servir a Djokovic para reinventarse y regresar a la pelea con estos grandes.



Estando bien Del Potro desde lo físico, ¿le puede jugar de igual a igual a cualquiera?

Sí, y lamento que no haya ido al abierto de Australia porque podría haber sido su momento, para mí Juan es un top 7 u 8 seguro.