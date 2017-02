9 de Julio inicia la pretemporada Deportes 08/02/2017 Redacción Será con vistas al torneo liguista y bajo la conducción de Maximiliano Barbero, quién estará al frente hasta que comience la pretemporada del Federal B.

Ampliar FOTO ARCHIVO MANOS A LA OBRA. Maximiliano Barbero seguirá trabajando con el plantel liguista.

Con vistas a la doble competencia, el certamen liguista y el Federal B, que aún no tiene fecha de inicio, este miércoles, desde las 17:30 en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio arrancará la pretemporada.

Bajo la supervisión de Maximiliano Barbero, quien fue elegido el sucesor de Marcelo Werlen para hacerse cargo del plantel mayor, Diego Gianotti, su ayudante de campo, y los Profes Daniel Forni y Agustín Giorgis, los futbolistas del club, más algunas caras nuevas, comenzarán a entrenar con la cabeza puesta, en primer lugar, en la Liga Rafaelina de Fútbol, que comenzará su temporada oficial el próximo mes. Pero también, la intención es ir preparando a los futbolistas para el próximo Federal B, que se pondría en marcha entre mayo y junio próximo. En esta primera parte, Barbero, quien dirigió al equipo liguista durante el 2016, se hará cargo del plantel hasta que empiece la pretemporada del Federal B, y luego se buscará un reemplazante para sucederlo al frente del elenco que participará en el certamen doméstico. También es probable que esté presente el propio Werlen, quien ya asumió como nuevo coordinador de la entidad, y algunos dirigentes julienses.

Entre los “nuevos” jugadores del León rafaelino que estarán hoy en el primer día de actividad, hay que mencionar a los ex defensores de Ben Hur, Juan Caro y Mariano Canavessio, al ex goleador de Peñarol y la BH, Luis Boiero, y al volante proveniente de Ferrocarril del Estado, Marcos Valsagna. Además, del plantel que disputó el Federal el año pasado continúa el defensor sunchalense, ex Libertad, Flavio Díaz.