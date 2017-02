Para Amsafé, el anuncio de Lifschitz es algo lógico Locales 08/02/2017 Redacción Desde el sindicato criticaron al Gobierno Nacional por dar de baja la paritaria nacional.

En el marco de la inminente discusión salarial en la provincia, el secretario de Amsafe La Capital, Oscar Loseco, entendió el anuncio de Lifschitz de no poner piso ni techo a la negociación, como algo lógico.

"Ningún gremialista puede sentarse en otras condiciones. Fijar un piso o un tope de antemano sería sentarse con la cancha marcada", expresó Loseco a Rosario12.

El sindicalista criticó al gobierno nacional por su decisión de dar de baja la paritaria nacional. "Es una medida netamente política", detalló Loseco.

"La paritaria está en el marco de una ley de financiamiento educativo. Todos los partidos dicen que la educación es política de estado. Si el gobierno desoye esta ley se desentiende de la educación", agregó.

Para Loseco "la decisión del gobierno nacional es inaceptable. Recordemos que había provincias, como Entre Ríos, que estaban meses sin clases porque no le pagaban los sueldos". Por lo expuesto Loseco aseguró que "desoír la paritaria es condenar a los docentes de varias provincias a no cobrar salarios".