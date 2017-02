Estiman suba real de la luz de hasta un 60% Locales 08/02/2017 Redacción El cálculo incluye lo anunciado por la EPE y por la Nación. La Multisectorial de Rosario anunció que presentará un recurso de amparo ante la Justicia.

La Multisectorial contra el Tarifazo estimó que el aumento real de la tarifa de la luz luego de los incrementos previstos por la EPE y por el gobierno nacional, será de entre el 54 y el 60 por ciento.

El número fue expuesto ayer por las organizaciones gremiales, políticas y sociales que integran ese espacio, durante un encuentro desarrollado en la ciudad de Rosario. Según informó La Capital, tienen previsto además iniciar una acción judicial y realizar una movilización en las próximas semanas.

A fines de 2016, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció un aumento desdoblado de las tarifas de la luz: un 15 por ciento para el mes de enero y un 19,1 por ciento para marzo. Ahora, a este aumento se sumó uno nuevo -indirecto, impreciso y desdoblado-, que impacta sobre el precio mayorista de la energía, es decir, el costo por el que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) vende la energía a la EPE.

"No sabemos de qué porcentaje es este último aumento porque no fueron claros en el anuncio. Dicen que en las facturas va a significar un aumento de al menos un 10 por ciento, pero no está claro y prevemos que puede ser más", dijo el abogado de la Multisectorial, Juan Alcaraz, en relación a los dichos del ministro de la Energía, Juan José Aranguren.

"Hasta que no lleguen las facturas no vamos a saber cómo incide en lo que pagan los usuarios", sostuvo y estimó que todos los incrementos, superpuestos unos con otros, llevarán a un aumento real en las facturas de entre un 54 y un 60 %. "Incluso puede ser más", sostuvo.

La Multisectorial contra el Tarifazo, que convocó también a diputados provinciales, concejales, representantes gremiales y organizaciones de consumidores, prevé presentar un recurso de amparo en contra de los aumentos.

"Nos fundamos en que sólo se realizó una audiencia pública, que en realidad fue semipública porque fue en Santa Fe y eso hizo que no se garantizara la real participación de los consumidores, a pesar de que algunos diputados presentaron proyectos para que también se hicieran audiencias en Rosario y en Casilda", sostuvo Alcaraz, quien ahondó: "Además, se descartó todo lo que expusieron los oradores de esa audiencia. Y si bien estas audiencias no son vinculantes, para tomar una decisión en contra de lo resuelto en la misma deben tener argumentos concretos que no expusieron".