Atlético no podrá votar en la Asamblea Deportes 08/02/2017 Redacción Leer mas ...

Los dirigentes de Primera División decidieron ayer que los 22 representantes en la Asamblea que dirigirá al próximo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) saldrá de la actual tabla de promedios. De esta forma, los representantes de Vélez, Quilmes, Arsenal, Huracán, Olimpo de Bahía Blanca, Sarmiento de Junín, Temperley y Atlético Rafaela no estarán habilitados para votar. Así se decidió en una reunión celebrada en el edificio de la calle Viamonte, donde estuvieron presentes los dirigentes de los clubes de Primera División. Además, se estableció que la primera Asamblea no será el 27 de febrero, sino el 24, porque caía justo en los Feriados por Carnavales. En ese encuentro se decidirá la ruptura del contrato del "Fútbol Para Todos", la aprobación del nuevo contrato de televisión, la modificación del Estatuto y la creación de la Superliga.



TRISTE ACTITUD

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino, Armando Pérez, embistió duramente contra el presidente del Tribunal de Disciplina de AFA después de las escuchas con Daniel Angelici y definió como "triste" su actitud. En declaraciones formuladas a TyC Sports, Pérez consideró que un accionar como el del presidente de Boca "es una práctica habitual de los dirigentes". Consultado sobre si iba a pedirle la renuncia a Mitjans, sostuvo que "no haría falta solicitársela". "Yo nunca pedí por un árbitro o por una sanción cuando presidía Belgrano, pero sé que en la era Grondona eran prácticas normales. Lo que es difícil de entender es cuando Mitjans dice de acomodar y escribir la declaración de los jugadores", disparó. Pérez dijo que "voy a hablar con Mitjans pero primero charlaré con mis pares de la Comisión para ver los pasos a seguir". Por último, manifestó que al organismo que preside "nos corresponde analizar sanciones por este hecho". En el audio telefónico dados a conocer por el programa "No todo Pasa", de TyC Sports, hace referencia a un diálogo que se dio en el marco de los torneos de Verano 2015, cuando Leandro Marín y Cristian "Pichi" Erbes fueron expulsados en un encuentro ante Racing. Marín, por una violenta infracción sobre Ricardo Centurión, debía ser sancionado con más de cinco fechas, lo que iba a imposibilitar que dispute un partido definitorio contra Vélez, por la clasificación a la Copa Libertadores de ese año, que finalmente ganó en Mar del Plata. "Necesito que jueguen contra Vélez", le pide Angelici a Mitjans, quien le recomienda que salga "el jueves a la noche para calmar a los boludos de la prensa". Finalmente, Erbes y Marín fueron sancionados con dos y tres fechas, respectivamente, por lo que pudieron estar disponibles. Incluso, Mitjans aconseja sobre los pasos a seguir para poder "justificar" ante sus pares el fallo posterior, al punto tal que le dice que él le escribirá el descargo a los propios jugadores.



HABLO ANGELICI

En tanto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció haber estado "mal" en llamar al presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, y al expresidente de AFA, Luis Segura, para influir sobre su decisión respecto a sanciones y árbitros, aunque afirmó que es una práctica habitual en el fútbol argentino y que lo repetiría si hubiera factores que vayan a ir en contra de los intereses de su club. "Está mal ese llamado, pero es habitual eso en los dirigentes. Todo lo que hago es para que no perjudiquen a mi club. Sólo pedí que el árbitro se equivoque lo menos posible y que las sanciones para los jugadores (Leandro Marín y Cristian Erbes) se cumplan en amistosos", afirmó en una conferencia de prensa en Boca, luego del escándalo que agitó las aguas del fútbol argentino. Pero el arrepentimiento, le duró apenas un par de respuestas más, porque enseguida afirmó: "Si los arbitrajes nos perjudicaran, volvería a hacer lo mismo. Cuando vos llegás a importantes cargos lo que el dirigente quiere saber siempre es qué terna arbitral te toca". En ese sentido, intentó justificar su accionar hablándole a los hinchas y socios que lo votaron para presidir el club Xeneize".