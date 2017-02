5 Muertos al estrellarse avioneta

El abogado Guillermo Fiorito falleció hoy al estrellarse la avioneta que piloteaba, en la que además iban su mujer y dos hijos (menores de edad), y una amiga de la familia. Todos ellos perdieron la vida en el acto.



Según trascendió, la avioneta Cessna 210 Matr. LV-OBW habría tenido un desperfecto luego de despegar, por lo que el piloto quiso retomar para aterrizar y se precipitó a tierra, estrellándose. Y según informa Urgente24 la nave inmediatamente se prendió fuego.



"El piloto vino a buscar su avioneta y aparentemente iban para la costa. Alcanzaron a despegar y se vino a tierra. No se sabe por qué cayó. Debe haber estado a veinte metros de la pista, se prendió fuego y lamentablemente fallecieron", describió el jefe de Bomberos de Marcos Paz, Alejandro Ibarra, en diálogo con C5N, y aclaró que no tenían más precisiones.



La familia Fiorito es muy reconocida, ya que hasta 1997 fueron dueños del Banco Quilmes. Guillermo Fiorito se desempeñó como integrante del Departamento de Asuntos Legales de dicho banco, y era hijo de Guillermo Horacio Fiorito, director del banco.



El Banco Quilmes fue vendido al Bank of Nova Scotia (Scotiabank) en octubre de 1997.