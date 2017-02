Denuncian usurpación de terrenos

Vecinos que llevan a cabo la usurpación de un terreno de importante dimensiones -muchas veces utilizados para el montaje de carpas de circos que visitan San Francisco, comentaron a Radiocanal que atraviesan un momento difícil y necesitan el terreno.



Es más, aseguran que quieren pagar por estos u otros terrenos, y solicitan que les provean de los servicios de electricidad y agua corriente. Además, manifiestan que no le roban a nadie porque esos terrenos son del Estado.



En tanto la Policía por orden de un fiscal intenta evitar que se construyan viviendas, y desde la Justicia se dio a conocer que se recibieron denuncias por violación de la propiedad privada, una de ellas por parte del municipio de San Francisco, titular de un comodato de Ferrocarriles del Estado y otra de un particular afectado por la ocupación ilegal de su terreno.



MAS DETALLES



Un grupo de persona tomó en los últimos días terrenos ubicados a la vera del denominado camino interprovincial (divide las ciudades de San Francisco y la santafesina Frontera), frente al supermercado Chapulín, y según La Voz de San Justo de trata de integrantes de unas 100 familias.



Esta mañana un fiscal explicó que se reunió con vecinos en los Tribunales, y les dio a conocer las denuncias que había.



Por otra parte, se sabe que integrantes de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad dialogó con algunos vecinos, haciéndose referencia a que los terrenos no son de propiedad municipal, sino que pertenecen a la Nación.