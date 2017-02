Dos siglos después, el pensamiento vivo de Manuel Belgrano tiene como referente insoslayable a la educación. Antes de pensar en armarse en defensa de nuestra independencia, después de estudiar cerca del iluminismo y recibirse de abogado, en tiempos de funcionario y con imperiosa necesidad de dejar por escrito sus ideas revolucionarias en publicaciones de la época, a quien conocemos casi solamente como creador de la bandera y dirigir algún combate por la Patria, dijo mucho más de lo que hemos logrado los argentinos en materia de educación. Sus escritos en el tema dejan en claro que a la formación de la población se le debe dar mayor importancia y dedicación firme con proyectos de base sólida que sean puestos en práctica y se sostengan en el tiempo para poder ver realizados esos objetivos tan anhelados y hasta hoy en vistas de ser cumplidos en nuestro país. Como por ejemplo: “Uno de los principales medios que deben aceptar a este fin, son las escuelas gratuitas, donde pudiesen los infelices, [es decir, los pobres] mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción: allí se les podría dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo, pues un pueblo donde no reine éste, decae el comercio y toma lugar la miseria; las artes que producen abundancia que las multiplica después en recompensa, decaen; y todo, en una palabra, desaparece, cuando se abandona la industria, porque se cree no es de utilidad alguna”; “sin enseñanza no hay adelantamientos”; “he clamado siempre por la escuela (...) como medio para la prosperidad del Estado”. Nuestro entrevistado analiza la situación actual y los inconvenientes de nuestra sociedad en cuanto a políticas públicas, relaciones entre la familia y la escuela, y fundamentalmente un aspecto que la crisis de valores actualmente deja en evidencia: la falta de ejemplos en quienes conducen los distintos ámbitos en las instituciones, los dirigentes y quienes ejercen la función social. “Una de las principales preocupaciones públicas de todo país que procure el progreso de la educación pública debe ser la formación del profesorado capaz de llevar a efecto las varias enseñanzas que la cultura actual exige ya de los profesionales y de los Gobiernos”, expresó Joaquín V. González.

Raúl Alberto Vigini

raulvigini@yahoo.com.ar