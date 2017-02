Pella no lo pudo sostener y la Argentina jugará el Repechaje Deportes 07/02/2017 Sergio Boschetto Leer mas ...

Ampliar FOTOS NA FABIO FOGNINI. Besa la cancha del Parque Sarmiento tras darle el quinto y definitivo punto a Italia. GUIDO PELLA. Con gesto de resignación recibe el aplauso de la gente y del capitán Daniel Orsanic.

Italia ganó el último punto, así cerró la serie frente a la Argentina con un global de 3-2. Fabio Fognini le ganó en cinco sets a Guido Pella, luego de estar dos parciales abajo, 6-2, 6-4, 3-6, 4-6 y 2-6.

El italiano fue de menos a más y desde el tercero hasta la última bola siempre dio muestras de tener controlado el partido, más allá de algunos posibles quiebres a favor del argentino. El Repechaje será entre el 15 y 17 de septiembre. Hay que esperar por el rival y si se juega de local o visitante.

No pudo quebrar el maleficio Argentina de dar vuelta por primera vez una serie estando 2 a 0 abajo. Contra los italianos se jugaron cuatro series y llamativamente los dos ganaron como visitantes.

Carlos Berlocq, el "gladiador" de Chascomús, en un partido épico había puesto a tiro de la hazaña al equipo de Daniel Orsanic en la tardecita del domingo en Parque Sarmiento. Esto hizo que el quinto punto se dispute ayer a partir de las 11:00, con entrada libre y gratuita.

El comienzo fue el soñado, con un buen andar, ayudado por un apático Fognini, con muchos errores, el bahiense se puso dos sets arriba para hacer delirar a todos en el estadio.

Pero en los jugadores distintos, Fognini lo es, siempre hay que esperar un resurgimiento. Y esto se dio a partir de quebrar el saque de Pella en el tercero y llevarse el parcial.

Ahí comenzó otro partido, a medida que el "tano" daba muestras de suficiencia, a veces costándole puntos, Pella empezó a desmoronarse. En cada punto se notaba una diferencia abismal en lo que era construirlo y definirlo con un tiro ganador.

Pella derrochaba energía, Fognini manejaba todo desde el fondo y con sorpresa cambiaba el ángulo, bajaba el ritmo con slice, algún drop y esto provocaba el desparramo en su rival.

Cuando quedaron igualados luego de cuatro sets, pocos eran los que estaban en Parque Sarmiento que vislumbraban un final con alegría; los últimos puntos hacían presagiar eso.

Se lo veía más entero físicamente al italiano. Es cierto que tuvo muchas posibilidades de quebrar Guido, en todas, cuando más lo necesitó, Fognini sacó a relucir su calidad.

El quinto fue parejo, por lo menos en los números, hasta el 2-2, pero a partir del primer quiebre del set, todo se le hizo cuesta arriba el zurdo bahiense. Estuvo cerca de quebrar en el 2-3, pero otra vez Fognini se salvó para colocarse 4-2.

En el siguiente game Pella volvió a ceder su saque. El último punto fue solo un trámite. Argentina estuvo cerca de la hazaña; Italia fue el vencedor en el último peldaño. El equipo Italiano jugará con Bélgica. Argentina deberá esperar rival para el Repechaje con la obligación de no perder, caso contrario se irá al descenso.



SOBRE EL RIVAL

Si bien habrá que esperar hasta abril para conocer el rival de la Argentina en el Repechaje por evitar el descenso del Grupo Mundial de Copa Davis, hay ocho posibles países a enfrentar, según el reglamento de la competencia.

Es que, en esta edición, seis de los otros siete derrotados en la primera ronda del Grupo Mundial tienen un ranking más importante que quienes vienen desde las distintas zonas continentales. Se trata de Croacia (3), Suiza (5), República Checa (6), Canadá (12), Japón (13) y Alemania (14), todos por debajo de Argentina, campeón 2016, que lidera el escalafón de la ITF.

El único que podría modificar su posición es Rusia, que está 15°, pero apenas 80 puntos por encima de Kazajistán, que debe jugar en abril frente a China, por un lugar en el Repechaje rumbo al ascenso al Grupo Mundial.

Según la reglamentación, una vez determinados los 16 equipos que jugarán la repesca, se armará un ranking (según el de la ITF) donde saldrán ocho cabezas de serie que irán a sorteo con los otros ocho para establecer rivales.

Entonces, Hungría, Kazajistán o China, India o Uzbekistán, Ucrania o Portugal, Ecuador o Brasil, Chile o Colombia, Holanda o Bosnia y Bielorrusia o Austria, podrían ser rivales de los dirigidos por Daniel Orsanic.

En cuanto a la localía, un factor siempre importante, Argentina sería local de Hungría, India, Ecuador, Colombia, Chile, Austria y Bielorrusia, mientras tendría que visitar a Kazajistán, Holanda o Brasil. El sorteo sería ante China, Uzbekistán, Portugal, Ucrania y Bosnia.



DIARIO DE VIAJE

* Si no se está en auto, el transporte público es un aliado en las grandes ciudades. Para llegar a Parque Sarmiento utilizamos el subte, haciendo tres combinaciones de diferentes líneas (A, H y D) y el colectivo (29) en la última parte del trayecto, para bajar en Ricardo Balbín y Vedia, a solamente dos cuadras de la entrada principal al complejo.

* Todo el color del tenis pudimos vivirlo en los cuatro días, a partir del sorteo. Todo organizado por la gente de prensa de la Asociación Argentina de Tenis; un buen lugar habilitado para los periodistas, una excelente atención gastronómica y comodidad para trabajar

* Una carpa VIP para algunos invitados, Diego Maradona, por citar uno; otras para recibir a los sponsors del equipo argentino y algunos juegos para el deleite de los más chicos.

* Los puestos de comidas, hamburguesas y panchos -gigantes- era común verlos atestados de gente, eso fundamentalmente entre partido y partido o en los cambios de lado.

* La lluvia del domingo incomodó mucho al público, que al no tener lugar para cubrirse, optó por irse a otro lado y luego volver cuando se confirmaba la reanudación del juego.

* A través de LA OPINION y Radio ADN tuvimos la posibilidad y el privilegio de compartir gratos momentos e incorporando más conocimiento de tenis con colegas nacionales y extranjeros. De los nuestros solo basta citar a Guillermo Salatino y Juan Szafrán.

* Ya lo escribimos en estas páginas, Diego Maradona siempre está, este lunes no fue la excepción. Alentó, gesticuló y se dio el lujo de hablar entre punto y punto con Fognini y de reclamarle al juez de silla, el portugués Ramos, cuando bajó a controlar un pique, lo que motivó la sonrisa del árbitro.