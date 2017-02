“Esfuerzo y trabajo conjunto de nuestros equipos técnicos” Locales 07/02/2017 Redacción El gobernador Lifschitz ponderó la proyección de obras para nuestra zona y enmarcó el entubado del Canal Norte como un tema prioritario para Rafaela.

Las principales autoridades de nuestro territorio hicieron declaraciones públicas en la apertura de sobres para el entubamiento del Canal Norte de nuestra ciudad. La cúpula del gobierno provincial se hizo presente: el gobernador Miguel Lifschitz, el vicegobernador Carlos Fascendini y el Ministro de Infraestructura y Transporte José Garibay, provinciales. En tanto el intendente Luis Castellano, el presidente del Concejo Silvio Bonafede y otros funcionarios locales también participaron del acto en el que se conocieron las 9 propuestas para las obras.

Lifschitz aprovechó la ocasión, en el acto celebrado en la Plaza “Italia”, para expresar que se trató de “una ocasión por demás de especial para encarar una obra tan importante como la que estamos proyectando y que vamos a poner en ejecución, seguramente en no más de 60 días”. Además rememoró: “Recuerdo haber venido a Rafaela antes de ser gobernador, y siempre me hablaban de dos temas prioritarios para la ciudad: el desvío del tránsito pesado, para sacarlo de la trama urbana; y el entubamiento del Canal Norte”.

El mandatario reconoció que “las obras urbanas tienen un enorme impacto, porque no solamente mejoran el escurrimiento y los desagües, y protegen a la ciudad durante las precipitaciones intensas, sino que también mejoran los barrios. Esta obra tiene ese sentido, es parte de un plan ambicioso que llevamos adelante en los 19 departamentos de la provincia. Durante 2016 invertimos 10.500 millones de pesos en obra pública y este año esperamos invertir más de 25 mil millones, es decir, dos veces y medio más que el año pasado”.

Al respecto, agregó que “esto tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo conjunto de nuestros equipos técnicos, de nuestros ministerios de Infraestructura y Transporte, y de Obras Públicas, y de la Secretaría de Estado del Hábitat, con los municipios y comunas”, señaló Lifschitz.

Aprovechó la ocasión para recordar que “continuamos trabajando en el mediano y en el largo plazo, porque los problemas hídricos no se pueden pensar en la coyuntura. Necesitamos planificación y análisis integrales de las cuencas que no se hicieron antes. Venimos de décadas de no abordar estos temas como corresponde, teniendo un plan director de las cuencas, en particular de la del Vila Cululú que atraviesa el departamento Castellanos e involucra a Santa Fe y Córdoba”, prosiguió.