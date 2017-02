Parte del “saneamiento hidráulico de la ciudad” Locales 07/02/2017 Redacción El intendente Castellano enmarcó la obra del Canal Norte como otra de las “inversiones en cuanto a desagües”.

El intendente Luis Castellano también encabezó la apertura de sobres para el entubamiento del Canal Norte, evento en el que afirmó que “es un momento importante, porque esta obra viene desde hace bastante tiempo gestionada, y nosotros, en el gobierno del ex intendente Omar Perotti, pudimos hacer la primera etapa, y a partir de allí quedó la resolución de esta segunda que pasa por tres barrios: Italia, Barranquitas y parte de Virgen del Rosario”.

“La necesidad de poder llevar adelante esta obra tiene que ver con nuestro plan de saneamiento hidráulico de la ciudad, que hemos diseñado hace varios años con quien es el flamante Secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, por cuya designación felicito”, agregó Castellano.

“Con él y su equipo estuvimos trabajando en lo que fue el Plan Maestro de Desagües de la ciudad de Rafaela y la verdad es que no nos equivocamos en ese momento en tomar como política de Estado la inversión en desagües; de hecho, este cambio climático ratifica aún más esa decisión, que hoy tiene en la ejecución del Canal Norte un nuevo avance”, agregó el primer mandatario.

“Recuerdo que ni bien asumió el gobernador anterior Antonio Bonfatti, habíamos planteado la necesidad de proseguir esta obra del canal Norte, que en ese momento costaba $ 27 millones; hoy estamos licitándola por $ 128 millones”, precisó el titular del Ejecutivo.

En ese sentido explicó que “son montos imposibles de financiar por un municipio; sin el apoyo del gobierno provincial y nacional nosotros no pudiésemos llevar adelante el proceso de cumplir ese plan maestro de desagües”.

“Es una obra que no sólo va a contribuir a mejorar la salida y la evacuación del agua sino también al saneamiento: yuyos altos, ratas, situaciones complicadas que se dan en un canal que es difícil de limpiar, y que además implica peligro por el desmoronamiento de las viviendas, y todo lo que viven los vecinos a diario”, ejemplificó. “Trabajar en ese proceso de saneamiento no solamente es trabajar en la mejora de los desagües sino en la salud de los barrios directamente vinculados y de toda la ciudad”, acotó.