Macri adelantó los tiempos electorales en la Provincia Locales 07/02/2017 Darío H. Schueri En cinco meses se cerrarán las listas de candidatos, siendo intensas las gestiones cruzadas en el Frente Progresista, que vio alterado aún más su ritmo tras la visita de Macri la semana pasada. Circulan nombres de candidatos.

Ampliar FOTOS ARCHIVO CORRAL Y BONFATTI. Nombres en danza.

El título originalmente pensado para esta nota iba a ser "cinco meses para orejear las cartas", inspirado en las estratagemas que ya comienzan a elucubrarse en las distintas carpas políticas, en vista al proceso electoral de este año, cuyo cierre de listas será dentro de, precisamente cinco meses: en junio.

La visita del presidente Mauricio Macri la semana pasada a nuestra Provincia precipitó los tiempos al definir en Rosario que "le gustaría" que "José" (Corral) sea candidato a primer candidato a diputado nacional de Cambiemos Santa Fe. Ante la posibilidad de que Corral no se dé por enterado, el Presidente dejó entreabierta la puerta para una eventual interna en las PASO. El propio Corral había declarado horas antes que veía con agrado que no hubiera más de una lista en las primarias a diputados nacionales.

Macri le tomó la palabra: si el radicalismo de Cambiemos quiere una sola lista, que la encabece él, caso contrario habrá internas.

El titular de la UCR santafesina Julián Galdeano opinó que "una candidatura de José Corral dejaría las primarias bastante limpias, y difícilmente alguien del PRO se le animaría; pero si Corral desiste, nadie va a negarle el derecho de participar a nadie, en la UCR ni en el PRO".

El diputado provincial radical en Cambiemos Sergio Mas Varela cree que "Corral indudablemente unificaría gran parte del radicalismo". La diputada provincial de FE en Cambiemos Cesira Arcando muestra un espíritu más amplio: "todos los espacios que conformamos Cambiemos buscaremos la mejor evaluación de nuestros candidatos a los efectos de darle una propuesta representativa y federal a los santafesinos, y entre todas las fuerzas de cambiemos, elegiremos a los mejores candidatos".

El presidente del PRO Federico Angelini hace tiempo que viene bregando para que Corral encabece la lista de diputados nacionales este año, básicamente si quiere posicionarse como candidato a Gobernador en el 2019. De la misma manera colige el ex- intendente de Santo Tomé y actual diputado provincial Fabián Palo Oliver quien, enrolado en el sector NEO no obstante advierte que si el intendente de Santa Fe es el candidato bendecido por Macri, quizás algunos radicales encuadrados en NEO crucen el Jordán. Sin dudas la aspiración presidencial de que Corral sea la cabeza de la grilla de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe pondrá al radicalismo en estado deliberativo, y le acortará los tiempos a quienes siguen caminando por el escarpado terreno de la dualidad política e ideológica entre el FPCyS y Cambiemos. Si hasta ahora resultaba cada vez más ardua la esgrima verbal de los radicales en Cambiemos para justificar ambas pertenencias, la filosa pretensión presidencial prácticamente encorseta al Grupo Universidad que lideran José Corral y Mario Barletta.

No faltan radicales que piden el llamado a la Convención provincial para que, orgánicamente se definan las posiciones de una buena vez. El presidente del Partido, Galdeano, no le ve sentido "¿para qué?, ¿votar que se constituya el frente progresista para las elecciones locales?, ¿votar que se constituya Cambiemos para la lista nacional?, ¿votar en contra?; no es tan sencillo", se interroga, y define que la Convención provincial debería realizarse en mayo, "obviamente después de la Nacional", cuya fecha se irá definiendo el lunes 13 cuando el Comité Nacional de la UCR que preside Corral se reúna en esta capital. Galdeano se inclina por esperar y tratar que la mayor cantidad de listas vayan por el FPCyS en las compulsas locales, y hacer el mejor armado posible en Cambiemos para la nacional". Otra vez se cuela en las definiciones del presidente de la UCR santafesina el doble status de su sector y Universidad, que choca de frente contra sus pares NEO que quieren acompañar una lista propia de diputados nacionales junto al socialismo.

Universidad y sus por ahora socios del M.A.R adscriptos a Cambiemos pretenden "salvar la ropa" participando de la coalición provincial en las categorías locales, pero con sus bemoles distritales, por ejemplo en Rosario donde el radicalismo que lidera Julián Galdeano plantea ir por afuera del Frente Progresista.

En la vasta geografía provincial el radicalismo quizás compita con listas distritales u otros partidos (Frente para el Cambio o Frente Unidos) para no tener que pelear en las primarias con los socios del PS. ¿Qué opina el socialismo? Sólo de manera reservada algunos dirigentes piensan que si Corral acepta el convite presidencial, obligará al gobernador Miguel Lifschitz a jugar a fondo su gestión en favor de la lista frentista si así lo resuelve orgánicamente la coalición con un candidato consensuado que, para NEO indubitablemente debería ser Antonio Bonfatti.

El diputado y dirigente socialista Eduardo Di Pollina, cuya palabra es escuchada con atención en los cenáculos políticos prefirió ser cauto en cuanto a las candidaturas: "es un tema pendiente en el gobierno socialista de discutir orgánicamente; en su momento abordaremos quién va a encabezar la lista de diputados nacionales". De paso, Di Pollina salió en defensa del ministro de la Producción Luis Contigiani a quien el macrismo (y el propio Presidente) criticaron por sus ácidas definiciones sobre la política económica nacional: "lo de Contigiani no es una opinión política, recoge la experiencia y tiene la obligación de manifestar lo que ocurre en la provincia realizando un relevamiento serio de cómo evoluciona la situación económica, cosa que evidentemente le molesta mucho al Presidente a quien solo le gusta escuchar las alabanzas, y hasta ahora el país ha manifestado claramente un retroceso económico muy grande con consecuencias sociales realmente muy preocupantes", salió de contragolpe.