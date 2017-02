San Vicente: multitudinario sorteo del Bingo de Brown Información General 07/02/2017 Redacción Leer mas ...

SAN VICENTE.-Tras la suspensión del sorteo- previsto para el sábado 4- en la tarde del pasado domingo 5 el predio de Brown fue invadido por una multitud dispuesta a presenciar la trigésimo primera edición de esta ya tradicional actividad de la institución albiverde. Según apreciaciones unas cincuenta y cinco mil personas colmaron las amplias instalaciones apostando a lograr alguno de los atractivos premios.



RESULTADO DE LOS SORTEOS



Sorteo Nº 1 CONTADO PLAN “A”:

Premio: 1 cabaña en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de Un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, pileta, Complejo Brown San Vicente IV, Lote 19 Manzana 141, Av. Fuerza Aérea Argentina inters. Gabriel García Marques (Ruta Prov. camino a Yacanto).

Más 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR146114 - Motor Nº GJBM41620 - Dominio PPG 575 - Color Global Black

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB048053 - Motor Nº G048053 - Dominio A016ICD

Ganador: Rolando Ana Laura, 22.888.304, Sgto. Cabral 332, San Vicente, Santa Fe.



Sorteo Nº 2 CONTADO PLAN “B”:

Premio: 1 todoterreno Ford Eco Sport S 1.6 L MT N 5 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº H8588165 - Motor Nº MVJAH8588165 - Dominio AA277VC - Color Plata Estelar

Más 1 motocicleta Gilera Smash Chasis Nº GS013816 - Motor Nº *H0007362* - Dominio A016WBH

Ganador: Garcia Benito, 13.860.125, 9 de Julio S/N, Hipatia, Santa Fe.



Sorteos CUOTAS PLAN “C”:

Sorteo Nº 3:

Primer premio: 1 automóvil Toyota Corolla XLI 1.8 6M/T 4 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº G0062060 - Motor Nº2ZRM375943 - Dominio AA673ZA - Color RED M.M

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB035076 - Motor Nº G035076 - Dominio A016ICE

Ganador: Godoy María Isabel, 13.632.751, O’Higgins 1597, Gálvez, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº H0095724 - Motor Nº 2NR4028597 - Dominio AA673ZB - Color GRIS

Ganador: Baberis Carlos A., 12.554.175, Fco. Suarez 2655, Los Paraísos, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº H0098936 - Motor Nº 2NR4039240 - Dominio AA673ZC - Color GRIS

Ganador: Bisconti Diego J., 22.901.439, Chubut 2539, Santa Fe, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº H0092959 - Motor Nº 2NR4019775 - Dominio AA673ZE - Color Verde

Ganador: Grandis Víctor A., 6.173.903, Independencia 588, Cañada de Gómez, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº H0092593 - Motor Nº 2NR4018717 - Dominio AA673ZF - Color Blanco

Ganador: Bergamasco Darío A., 13.508.748, Dorrego 343, San Jorge, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Toyota Etios X 1.5 6M/T 5 puertas - nafta c/aire acondicionado. Chasis Nº H0100445 - Motor Nº 2NR4044170 - Dominio AA673ZG - Color BLANCO

Ganador: Dalmagro Jorge A., 14.834.150, Dentesano 1162, Sunchales, Santa Fe.



Sorteo Nº 4:

Primer premio: 1 automóvil Nissan Sentra Sense Pure Drive 4 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº GL614101 - Motor Nº MRA8612697H - Dominio PHP 664 - Color White Metallic

Más 1 motocicleta GILERA SMASH Chasis Nº GS01491 - Motor Nº *H0007318* - Dominio A016WBI

Ganador: Niz Lorena L., 32.898.947, 25 de Mayo 2960, Rafaela, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL357944 - Motor Nº D4FG728Q239010- Dominio AA277UI - Color negro

Ganador: Molina Dana M., 18.549.165, San Luis 961, La Playosa, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL425215 - Motor Nº D4FG728Q239468- Dominio AA277UJ - Color Rojo fuego

Ganador: Raimondi silvia V. y Otro, 22.413.303, España 1030, Gálvez, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL425671 - Motor Nº D4FG728Q248748- Dominio AA277UK - Color rojo fuego

Ganador: Travaglini Sandra A., 13.190.044, San Martin 3236, Santa Fe, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL426662 - Motor Nº D4FG728Q247256- Dominio AA277UN - Color negro

Ganador: Sattler Gustavo R., 25.976.047, Rosario 2059, Franck, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL426083 - Motor Nº D4FG728Q246048- Dominio AA277UO - Color gris etoile

Ganador: Beca Hugo, 12.146.253, M. Cabrini 2494, Rosario, Santa Fe.



Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 cabaña en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de Un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, pileta, Complejo Brown San Vicente IV, Lote 19 Manzana 141, Av. Fuerza Aérea Argentina inters. Gabriel García Marques (Ruta Prov. camino a Yacanto).

Más 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR137237 - Motor Nº GJBM34658 - Dominio PPG 576 - Color summit white

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB032637 - Motor Nº G032637 - Dominio A016ICF

Ganador: Caballero Marcelo, 27.956.755, Molleyaco 7918, Córdoba, Córdoba.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR146869 - Motor Nº GJBM42227 - Dominio PPG 577 - Color summit white

Ganador: Ribodino Leonardo R., 23.909.517, F. Sánchez 779, San Francisco, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR147355 - Motor Nº GJBM42634 - Dominio PPG 578 - Color summit white

Ganador: Subase Rosa, 11.813.234, Buffa 1376, Rafaela, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR147349 - Motor Nº GJBM42629 - Dominio PPG 579 - Color summit white Ganador: Antonietta Humberto P., 8.401.231, Int. Da Silva 796, Bell Ville, Cordoba.



Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR144935 - Motor Nº GJBM40771 - Dominio PPG 580 - Color switchblade silver

Ganador: Risso José A., 6.437.512, San Martin 86, Villa Concepción del Tío, Córdoba





Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR157237 - Motor Nº GJBM47134 - Dominio AA162DE - Color switchblade silver

Ganador: Luque Monica, 27.097.545, San Martin S/N, Sta. Clara de Buena Vista, Santa Fe.









Sorteo Nº 6:

Primer premio: 1 todoterreno Chevrolet Tracker AWD LTZ+- nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº FL247609 - Motor Nº 2H0151195743 - Dominio PHP 669 - Color Carbon flash

Más 1 motocicleta Gilera Smash Chasis Nº GS01911 - Motor Nº *H0007431* - Dominio A016WBJ

Ganador: Montecrosso Ana M., 26.720.359, Zona Rural, Humberto Primo, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157009 - Motor Nº M47327 - Dominio AA162DF - Color switchblade silver

Ganador: Stalder Hernán D. , 31.092.477 y Emmert Vanesa, 32.557.996, Zona Rural, San Jerónimo Norte, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157022 - Motor Nº M47360 - Dominio AA162DG - Color switchblade silver

Ganador: Giacone Juan P., 23.635.935, Pellegrini, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157158 - Motor Nº M46672 - Dominio AA162DH - Color switchblade silver

Ganador: Guirini Gabriel A., 24.863.477, Santa Rosa 1287, Cañada de Gómez, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157195 - Motor Nº M47357 - Dominio AA162DI - Color Switchblade silver

Ganador: Cian Belia D., 10.247.839, Zona Rural, Margarita, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR158025 - Motor Nº M47502 - Dominio AA162DU - Color summit white

Ganador: Rojas Darío M., 29.693.758, M. Moreno 1277, Arroyito, Córdoba.



Sorteo Nº 7:

Primer premio: 1 pick-up Ford Nueva RANGER CS 4x2 XL 2.5L N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HJ428524- Motor Nº EV2D HJ428524 - Dominio AA162DD - Color rojo bari

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB048065 - Motor Nº G048065 - Dominio A016ICH

Ganador: Giraudo Rubén D., 6.289.860, Bv. Sarmiento 336, San Vicente, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº HL442442 - Motor Nº D4FG728Q248866- Dominio AA277UT - Color Gris quartz

Ganador: Morero Matías R., 31.404.824, San Martín 543, Freyre, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº HL4242627 - Motor Nº D4FG728Q248409- Dominio AA277UU - Color gris etoile

Ganador: Sosa Hugo R., 16.381.497, Alvear 61, Cañada de Gómez, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil REnault Clio Mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº HL442460 - Motor Nº D4FG728Q248395- Dominio AA277UV - Color gris quartz

Ganador: Valenzuela Alicia del Valle, 12.474.827, Barcelona 1199, Rafaela, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº HL427136 - Motor Nº D4FG728Q244696- Dominio AA277UW - Color gris quartz

Ganador: Rader Marcelo J., 25.481.117, Güemes 163, Villa del Rosario, Entre Ríos.



Nº 5 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta con A/A.

Chasis Nº HL442109 - Motor Nº D4FG728Q249103- Dominio AA277UX - Color Blanco glaciar

Ganador: Mansilla, Ediht, 31.200.468, Tucumán 317, San Genaro, Santa Fe.



Sorteo Nº 8:

Premio: 1 automóvil Alfa Romeo Mito Junior 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GX042872 - Motor Nº 350A1000137640- Dominio PHP 644 - Color Blue tornado

Más 1 motocicleta Gilera Smash Chasis Nº GS01192 - Motor Nº *H0007365* - Dominio A016WBK

Ganador: Dardati Lucia L., 13.871.286, Calle 13 Nro. 396, Las Petacas, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI, 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GT544620 - Motor Nº CWR027037 - Dominio AA394YI - Color blanco cristal

Ganador: Kloster Nora y Otro, 16.074.006, Gral. Paz 1239, San Jorge, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Volkswagen Take UP! 1.0 MPI, 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GT545791 - Motor Nº CWR027763 - Dominio AA394ZE - Color blanco cristal

Ganador: Rosa Héctor, 5.261.657, Jujuy 1163, Tostado, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI, 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GT544817 - Motor Nº CWR027568 - Dominio AA394ZF - Color blanco cristal

Ganador: Crocianelli Eduardo, 11.163.973, 1 de Mayo 866, Rafaela, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI, 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GT538450 - Motor Nº CWR011668 - Dominio AA394ZG - Color blanco cristal

Ganador: Besuzzo Ricardo O., 16.016.171, México 1949, San Francisco, Córdoba.



Nº 5 – 1 automóvil Volkswagen Take Up! 1.0 MPI, 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GT545096 - Motor Nº CWR027285 - Dominio AA394ZH - Color blanco cristal

Ganador: Armas María Florencia, 38.376.662, F. Sanchez 1733, Calchaquí, Santa Fe.



Sorteo Nº 9:

Primer premio: 1 automóvil CitroeN DS 3 VTI 120 SO CHIC AM32 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GW500895 - Motor Nº 10FHCA2217149 - Dominio PJS 708 - Color azul encre y blanco opale

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB048430 - Motor Nº G048430 - Dominio A016ICI

Ganador: Grosso Sergio D., 27.484.239, Larrea 446, San Vicente, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL441772 - Motor Nº D4FG728Q251593- Dominio AA394YJ - Color gris etoile

Ganador: Vilosio Martin y Otro, 34.468.781, Italia 728, Devoto, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL450994 - Motor Nº D4FG728Q250367- Dominio AA394ZA - Color gris quartz

Ganador: Zapata Antonio G., 29.520.520, Los Lapachos 727, Crespo, Entre Ríos.



Nº 3 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL451028 - Motor Nº D4FG728Q252922- Dominio AA394ZB - Color gris quartz

Ganador: Cabrera Manuel M., 6.302.186, C. de Esperanza 1136, Rafaela, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Renault Clio Mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL441850 - Motor Nº D4FG728Q249007- Dominio AA394ZC - Color gris quartz

Ganador: Avila América A., 20.881.615, Bolivia 1285, Tostado, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Renault clio mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL427300 - Motor Nº D4FG728Q246586- Dominio AA394ZD - Color negro

Ganador: Baravalle Ana M., 6.185.547, J. Ortiz 2047, Sastre, Santa Fe.





Sorteo Nº 10:

Primer premio: 1 cabaña en Santa Rosa de Calamuchita (Cba,) de Un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, pileta, Complejo Brown San Vicente IV, Lote 19 Manzana 141, Av. Fuerza Aérea Argentina inters. Gabriel García Marques (Ruta Prov. camino a Yacanto).

Más 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+airbag 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GR157429 - Motor Nº GJBM47381 - Dominio AA162DV - Color summit white

Más 1 motocicleta Gilera smash Chasis Nº GS01540 - Motor Nº *H0007389* - Dominio A016WBL

Ganador: Oliva Alba, 10.920.285, Alem 161, San Francisco, Córdoba.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+Airbag 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157268 - Motor Nº GJBM47026 - Dominio AA162DW - Color switchblade silver

Ganador: Arce Ramón, 22.867.941, P. Moreno 546, Pérez, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157266 - Motor Nº GJBM47365 - Dominio AA162DX - Color swichblade silver

Ganador: Armelino Elvio y otro, 8.379.330, Zona Rural, San Vicente, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR157258 - Motor Nº GJBM47165 - Dominio AA162DZ - Color swichblade silver

Ganador: Requel Cristian R., 25.113.946, Jansen 570, Esperanza, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR129650 - Motor Nº GJBM31008 - Dominio AA394YE - Color Global black

Ganador: Ochoa Roberto O., 12.237.989, E. Galassi 1509, Rafaela, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR129613 - Motor Nº GJBM30835 - Dominio AA394YF - Color summit white

Ganador: Soria Mario U., 18.107.062, Cullen 3367, Rosario, Santa Fe.



Sorteo Nº 11:

Primer premio: 1 pick-up Volkswagen Amarok 2.0L TDI 140 CV 4x2 870 - c/aire acondicionado.

Chasis Nº GA020631 - Motor Nº CNF 063862 - Dominio PHP 671 - Color blanco cristal

Más 1 lancha TECNO TRAKKER 520, eslora 5.25 mts, manga 1.92 mts, puntal 0.75 mts, con motor MErcurY 40 EO SUPER.

Casco Nº AP04-L4760CC05-03/15 Nº1227 - Motor Nº 1B971840 - Dominio REY078007

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB048055 - Motor Nº G048055 - Dominio A016ICJ

Ganador: Popler Adolfo A., 29.419.607, Luis J. Cadra, Santa Sylvina, Chaco.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Volkswagen gol trend 1.6, 3 puertas - nafta.

Chasis Nº GP069376 - Motor Nº CFZP54427 - Dominio PPG 564 - Color plata sirius

Más 1 lancha Tecno 445, eslora 4.29 m., manga 1.73 m., puntal 0.80 m.,motor Mercury 40 HP

Casco Nº AP04-P03718/CC93-03/15-Nº2480 - Motor Nº 2B004699 - Dominio SAFE05917

Ganador: PERALTA Claudio H., 18.278.008, Pje. Bustamante 914, San Cristóbal, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Volkswagen gol trend 1.6, 3 puertas - nafta.

Chasis Nº GP061294 - Motor Nº CFZP54446 - Dominio PPG 565 - Color gris cuarzo

Más 1 lancha Tecno 445, eslora 4.29 m., manga 1.73 m., puntal 0.80 m.,motor Mercury 40 HP

Casco Nº AP04-P03718/CC93-03/15-Nº2479 - Motor Nº 1B971837 - Dominio SAFE05950

Ganador: Vega María R., 25.423.946, Zona Rural, Suardi, Santa Fe.





Nº 3 – 1 automóvil Volkswagen gol trend 1.6, 3 puertas - nafta.

Chasis Nº GP068629 - Motor Nº CFZP55919 - Dominio PPG 566 - Color plata sirius

Más 1 lancha TECNO 445, eslora 4.29 m., manga 1.73 m., puntal 0.80 m.,motor MERCURY 40 HP Casco Nº AP04-P03718/CC93-03/15-Nº2476 - Motor Nº 1B971838 - Dominio SAFE05924

Ganador: Peralta Miguel A., 11.440.286, San Luis 2254, San Jorge, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Volkswagen gol trend 1.6, 3 puertas - nafta.

Chasis Nº GP067479 - Motor Nº CFZP55905 - Dominio PPG 567 - Color plata sirius

Más 1 lancha TECNO 445, eslora 4.29 m., manga 1.73 m., puntal 0.80 m.,motor MERCURY 40 HP

Casco Nº AP04-P03718/CC93-03/15-Nº2477 - Motor Nº 2B004692 - Dominio SAFE05919

Ganador: Ludueña Claudio, 27.889.630, Champagñat 945, Rafaela, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Volkswagen gol trend 1.6, 3 puertas - nafta.

Chasis Nº GP067899 - Motor Nº CFZP55931 - Dominio PPG 568 - Color plata sirius

Más 1 lancha TECNO 445, eslora 4.29 m., manga 1.73 m., puntal 0.80 m.,motor Mercury 40 HP

Casco Nº AP04-P03718/CC93-03/15-Nº2481 - Motor Nº 1B970724 - Dominio SAFE05918

Ganador: Visconti María E., 12.503.573, Calle 22 Nro. 978, Las Parejas, Santa Fe.



Sorteo Nº 12:

Primer premio: 1 todoterreno Chevrolet tracker AWD LTZ+- nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº FL248610 - Motor Nº 2H0151265400 - Dominio PHP 672 - Color carbon flash

Más 1 motocicleta GILERA SMASH Chasis Nº GS01241 - Motor Nº *H0007379* - Dominio A016WBM

Ganador: Acosta Oscar, 6.289.014 y Acosta Gloria, 6.480.076, Alem 748, San Francisco, Córdoba.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta c/A/A.

Chasis Nº GR129640 - Motor Nº GJBM30849 - Dominio AA394YG - Color summit white

Ganador: Billordo Martín O., 28.527.075, 25 de Mayo 594, Pueblo Aldao, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta c/A/A.

Chasis Nº GR129537 - Motor Nº GJBM30913 - Dominio AA394YN - Color switchblade silver

Ganador: Ambort Víctor, 6.300.056, Alvear 1440, Rafaela, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet classiC 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR129791 - Motor Nº GJBM31013 - Dominio AA394YO - Color global black

Ganador: CHIABRANDO Jorge R., 5.531.713, Rio Suquia 817, San Francisco, Córdoba.



Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET CLASSIC 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR129732 - Motor Nº GJBM30079 - Dominio AA394YP - Color GLOBAL BLACK

Ganador: Ferrara Eduardo A., 32.837.489, A. H. Almirón 429, Tres Algarrobo, Bs. As.



Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR129664 - Motor Nº GJBM30947 - Dominio AA394IQ - Color global black

Ganador: Wagner Alan, 39.029.283, Zona Rural, Pujato Norte, Santa Fe.



sorteo nº 13:

Primer premio: 1 automóvil FIAT 500 LONGE AIR AT 1.4 16V convertible - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº ET228407- Motor Nº R*ET228407 - Dominio PHP 659 - Color perla / rojo

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB035030 - Motor Nº G035030 - Dominio A016ICK

Ganador: Paulon Daniela, 23.280.036, Crespo 968, Sunchales, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault clio mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL494647 - Motor Nº D4FG728Q255083- Dominio AA520MA - Color blanco glaciar

Ganador: Trucco Daniel G., 21.409.732, 9 de Julio 22, Transito, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Renault clio mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL490775 - Motor Nº D4FG728Q255715- Dominio AA520MB - Color gris quartz

Ganador: Nuñez Carlos A., 22.684.268, El Plata 316, Salto Grande, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Renault clio mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488970 - Motor Nº D4FG728Q255579- Dominio AA520MC - Color gris quartz

Ganador: Giorda Cristian P., 22.160.081, Matheu 2956 Int., Rosario, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Renault clio mio 3p confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488576 - Motor Nº D4FG728Q257056- Dominio AA520MD - Color blanco glaciar

Ganador: Lucciano Adelqui J., 12.142.704, Lavalle 1024, Rafaela, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Renault clio mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº GL262121 - Motor Nº D4FG728Q238285- Dominio AA520ME - Color negro

Ganador: Berguñian María S., 30.289.001, Zona Urbana, Ramayon, Santa Fe.



Sorteo Nº 14:

Premio: 1 pick-up Chevrolet S10 2.8 TD 4x2 LS - c/aire acondicionado.

Chasis Nº GC431607- Motor Nº V1A132202 - Dominio AA394YB - Color switchblade silver

Más 1 motocicleta Gilera smash Chasis Nº GS04038 - Motor Nº *G0028939* - Dominio A016WBN

Ganador: Santo Graciela L., 13.145.393, Alsina 1192, Carlos Pellegrini, Santa Fe.



Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta c/A/A.

Chasis Nº GR129582 - Motor Nº GJBM30916 - Dominio AA394YR - Color Switchblade silver

Ganador: Moreno Adrian M., 24.521.347, Sgo. del Estero 1199, Río Cuarto, Córdoba.



Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta c/A/A.

Chasis Nº GR160449 - Motor Nº GJBM48549 - Dominio AA520MI - Color switchblade silver

Ganador: Zallocco Oscar A., 6.301.768, Zona Urbana, Traill, Santa Fe.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160261 - Motor Nº GJBM48152 - Dominio AA520MJ - Color global black

Ganador: Rolon Claudio M., 22.399.924, R. de Escalada 492, Rafaela, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160448 - Motor Nº GJBM48547 - Dominio AA520MK - Color summit white

Ganador: Re Adrian, 22.817.147, Meyer 785, Carcarañá, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet Classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160607 - Motor Nº GJBM48519 - Dominio AA520ML - Color Summit white

Ganador: Canch Belkys, 4.487.793, Cullen 2579, Esperanza, Santa Fe.



sorteo nº 15:

Premio: 1 camión DFM T01 – Motor Nissan 140 HP, dirección hidráulica, aire acondicionado, faros eléctricos regulables y faros rompe nieblas

Chasis Nº FB100267 Motor NºF1000495 - Dominio AA162DY - Color blanco

Más 1 motocicleta Motomel B 110 Chasis Nº GB049218 - Motor Nº G049218 - Dominio A016ICM

Ganador: Valsagna Néstor R., 13.224.452, Moreno 1252, Rafaela, Santa Fe.







Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Renault clio mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488583 - Motor Nº D4FG728Q257730- Dominio AA605IC - Color blanco glaciar

Ganador: Palavecino, Irma, 14.752.930, Av. del Rosario S/N, Ibarlucea, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Renault clio mio 3p confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL494805 - Motor Nº D4FG728Q257805- Dominio AA605ID - Color gris quartz

Ganador: CARO Salvador, 7.978.274, Belgrano 785, Córdoba, Córdoba.



Nº 3 – 1 automóvil Renault clio mio 3P Confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488484 - Motor Nº D4FG728Q257732- Dominio AA605IE - Color GRIS ETOILE

Ganador: Arias Franco, 27.838.730, Chacabuco 867, San Cristóbal, Santa Fe.



Nº 4 – 1 automóvil Renault clio mio 3P CONFORT 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488517 - Motor Nº D4FG728Q257397- Dominio AA605IF - Color gris etoile

Ganador: Sasia Florencio, 11.374.650, L. Alassia 3082, San Justo, Santa Fe.



Nº 5 – 1 automóvil Renault clio mio 3p confort 3 puertas - nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº HL488538 - Motor Nº D4FG728Q257973- Dominio AA605IG - Color gris etoile

Ganador: Lattanzi Mirta M., 11.204.025, Catamarca 260, Olivero, Santa Fe.



Sorteo Nº 16:

Premio: 1 cabaña en Santa rosa de Calamuchita (Cba,) de Un dormitorio, baño, cocina comedor, cochera, pileta, Complejo Brown San Vicente IV, Lote 19 Manzana 141, Av. Fuerza Aérea Argentina inters. Gabriel García Marques (Ruta Prov. camino a Yacanto).

Más 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta c/aire acondicionado.summit white

Chasis Nº GR160424 - Motor Nº GJBM48514 - Dominio AA520MM - Color

Más 1 motocicleta Gilera smash Chasis Nº GS01343 - Motor Nº *H0007359* - Dominio A016WBO

Ganador: Morales Juan C., 11.309.859, Calle 3 Nro. 1171, Frontera, Santa Fe.



segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160249 - Motor Nº GJBM48395 - Dominio AA520MO - Color summit white

Ganador: Aguilar José, 20.443.453, Larrechea 378, El Trébol, Santa Fe.



Nº 2 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160244 - Motor Nº GJBM48442 - Dominio AA520MQ - Color summit white

Ganador: Core Alberto, 6.561.030, Rioja 911, Alicia, Córdoba.



Nº 3 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160393 - Motor Nº GJBM48454 - Dominio AA520MR - Color Summit white

Ganador: Mainardi Mariel, 18.343.587, Salta 537, San Francisco, Córdoba.



Nº 4 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160336 - Motor Nº GJBM48162 - Dominio AA520MS - Color summit white

Ganador: Tissera Luis, 6.447.368, Pje. Río Tercero 798, San Francisco, Córdoba.



Nº 5 – 1 automóvil Chevrolet classic 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4 N - nafta con A/A.

Chasis Nº GR160320 - Motor Nº GJBM48115 - Dominio AA520MU - Color summit white

Ganador: Tamoglia Ariel, 29.097.735, C. Pellegrini 1492, Totoras, Santa Fe.