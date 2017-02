"No estigmatizar a los penalistas" Policiales 07/02/2017 Redacción CASO DEL ABOGADO CELLA

El gobernador Miguel Lifschitz negó que la detención del abogado Marcos Cella, en una causa por homicidio, importe una persecución contra los letrados que defiende a las bandas de narcotraficantes que operan en la provincia, denominado "el grupo de los 15", y aseguró que "este es un caso puntual, no hay que generalizar la situación ni estigmatizar a los abogados penalistas que se dedican a la defensa de personas imputadas".

Sin embargo, reconoció que "hay casos en los que a veces el profesional, puede ser un abogado, un contador, un empresario, personas que están vinculadas a las organizaciones delictivas y colaboraron con ellas para que tengan impunidad, puedan blanquear dinero, para que puedan sortear el accionar de la Justicia o de la policía y creo que esto debe ser castigado como corresponde, porque es un delito".

Consultado sobre si el caso de Cella es un mensaje para los defensores de los integrantes de organizaciones delictivas vinculadas con el tráfico de drogas, afirmó: "Yo no sé si hay alguien que pueda tener cola de paja o pueda sentir que está en una misma lista pero que yo tenga conocimiento no creo que haya ninguna lista, simplemente en este caso particular y puntual ha habido algunas evidencias que surgen de las escuchas telefónicas dispuestas de la Justicia".

"Tenemos que avalar el papel de la Justicia, yo que a veces he sido crítico como muchos ciudadanos del accionar de jueces y de fiscales debo reconocer que en este último año ha habido un cambio de actitud, una presencia, y una accionar de la justicia penal de la provincia y también de la federal que están avanzando con muchas causas y sin privilegios para nadie y esto hace mucho a la seguridad", aseguró el mandatario provincial en declaraciones a Radio 2 de Rosario.