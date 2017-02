GTI, el tunning de fábrica Automotores 07/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO LA NACION GTI./ El Volkswagen Golf.

En 1976, casi todos los autos de calle nafteros utilizaban el viejo y venerado carburador para combinar la mezcla de aire y nafta que alimentaba sus cilindros.

Sin embargo, entre las ventajas demostradas en la competición y el comienzo de la preocupación mundial por la emisión de gases contaminantes, el carburador empezó a dar paso a una tecnología más eficiente para reducir el consumo: la inyección electrónica.

Con la gestión de los no menos incipientes chips o ECU (Electronic Control Unit), la inyección de combustible era un desarrollo de avanzada por aquellos años. Así que, cuando ese año Volkswagen decidió lanzar al mercado una versión deportiva de su Golf I presentado en 1974, no dudó en equiparlo con un sistema de ese tipo para potenciarlo y diferenciarlo. Aquél Golf GTI I tenía un motor 1.6 con inyección indirecta Bosch k-Jetronic y entregaba 110 CV a más de 6000 rpm; combinado con una caja manual de 4 marchas, el pequeño Golf aceleraba de 0 a 100 km/h en sólo 9 segundos.

Así, quizás sin pretenderlo, la marca alemana creó una nueva categoría de autos: los GTI o Gran Turismo Inyección, por la utilización de este tipo de alimentación. Como los pioneros eran hatchbacks compactos, también se los bautizó como los hot hatch (aunque luego se sumó al grupo alguna coupé). Hoy, las siglas GTI bastan para identificar la versión picante, rápida y divertida de la gama de un modelo compacto o mediano, del que mantiene la esencia para usarlo todos los días, pero con un concepto sport.

Si se quiere son un tunning o potenciación de fábrica, que no sólo se destaca por su mecánica más poderosa, lo que lleva a mejoras en la transmisión (embrague y caja), las suspensiones y los frenos, sino también con guiños desde la estética exterior (llantas especiales, alerones, spoilers) como interior (pedaleras de aluminio, volantes deportivos, molduras de carbono, butacas especiales y más).