Se cumplieron nuevos operativos de control Policiales 07/02/2017 Redacción RAFAELA, SUNCHALES Y FRONTERA

Dentro del plan de brindar mayor seguridad, con prevención y control del delito, tal como lo viene desarrollando la Unidad Regional V, el domingo entre las 19 y las 21 se cumplieron procedimientos operativos en las tres ciudades del departamento Castellanos, es decir Rafaela, Sunchales y Frontera.

En todas las actuaciones se implementaron una serie de procedimientos operativos, tanto estáticos como dinámicos, en la modalidad de chequeo e identificación de personas, motocicletas, etc. con patrullajes móviles y pedestres y con puestos fijos sobre distintos sectores de las ciudades mencionadas.

Como resultado de lo realizado se procedió a la identificación de 108 personas, el chequeo de 54 vehículos entre automóviles y motocicletas, la retención de 3 motocicletas y el traslado de 9 personas por averiguación de antecedentes.

Participaron de los operativos efectivos de las Comisarías 2, 15 y 3 de Sunchales; la 6 de Frontera; la subcomisaría 8 de Josefina y destacamento 6 de barrio Acapulco, cuerpo de guardia infantería y brigada motorizada, dependientes de la Agrupación Cuerpos de la URV.

SIGUEN ROBOS

EN DOMICILIOS

Varias viviendas fueron robadas el domingo anterior, según lo señala el portal Rafaela Noticias. Uno de esos hechos tuvo lugar en calle Padre Corti al 1.200, donde para ingresar violentaron una ventana, siendo robados electrodomésticos varios y una notebook, más un TV 32 pulgadas y una motoguadaña. Otro episodio similar fue en calle Güemes, cuadra entre 660 y 700, teniendo acceso por una puerta del patio forzada, siendo sustraídas dos notebooks, una mochila con dinero y una bicicleta.

Los otros tres robos fueron en departamentos del barrio San Martín, en calle Justo al 500. Una vez en el complejo, fueron forzadas ventanas de aluminio, por las que ingresaron a las viviendas ubicadas en el primero y segundo piso, ignorándose por ahora lo sustraido, ya que en ninguno de los casos estaban presentes los propietarios.

Esta clase de robos son muy frecuentes y reiterados en toda la ciudad, invariablemente en viviendas sin ocupantes, y si no se encuentran en la ciudad por tratarse de una época de vacaciones, mucho mejor. Eso permite suponer que podría existir cierta logística para cometer esta clase de delitos, que de tal manera no representan mayores riesgos. Y además, cabe agregar, si se trata de menores, entran por una puerta y salen por la otra en caso de ser aprehendidos. Como se advierte, todo es muy sencillo.

CHOCOLATE: ESTA

LIBRE SU AGRESOR

Germán Gómez fue liberado este lunes luego de que la jueza de control subrogante María Teresa Garay, decidiera otorgarle la libertad. De esta manera, y tras 22 días de arresto, el presunto autor de la agresión al perro Chocolate fue retirado por un familiar en una motocicleta del edificio de tribunales, al cual llegó en horas de la mañana. Para la liberación, Gómez debió pagar una fianza de 5 mil pesos y quedará bajo la tutela de su madre. La semana pasada, su abogado defensor Sergio Corón Montiel solicitó la libertad de su defendido indicando que no había pruebas que lo incriminen. La liberación no lo exime a Gómez de que siga siendo el único sospechoso en el caso, ya que sigue imputado ante la continuidad del procesos judicial. (La Voz).

IDENTIFICAN

A MENORES

Personal del Destacamento 9, tras ser advertido por sonar la alarma, encontraron en el interior de un establecimiento educativo a dos menores de 16 y 17 años, quienes ingresaron tras violentar una ventana. En la vereda fueron halladas varias prendas de vestir. Ambos menores fueron reintegrados a sus padres.

DETENIDO

En una recorrida por avenida Brasil personal policial fue interceptado por un hombre a quien momentos antes le habían sustraido dinero bajo actitudes amenazantes. Tras la descripción del sujeto, fue aprehendido poco después una persona de 28 años, siéndole restituido el dinero a su propietario.

CAYO UNA PAREJA

En 14 de Julio y Ciudad de Esperanza fue vista una pareja en actitud sospechosa, trasladando elementos varios, comprobándose que los habían robado de un complejo de departamentos en avenida Brasil.