Informaciones comunales Región 07/02/2017 Redacción PLAZA CLUCELLAS

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - La comuna local informa a todos los productores agropecuarios que el Ministerio de la Producción de Santa Fe, comenzará a reimprimir los certificados de emergencia agropecuaria para productores que ya contaban con esa condición en el decreto de 2016 y se acogerán automáticamente al decreto 009 de 2017, que establece la misma para 18 departamentos del territorio provincial.

Asimismo, aquellos productores que el año pasado no presentaron documentación en la emergencia anterior y quieren obtener los beneficios del decreto 009/2017, deben llegarse al local comunal para retirar las ddjj y demás requisitos necesarios para ser declarados en situación de emergencia o desastre, este trámite puede realizarse hasta el 31/03/2017.



TAMBEROS EN DESASTRE AGROPECUARIO

Aquellos productores tamberos que ya cuenten con certificados de emergencia pasarán automáticamente a condición de desastre, sin necesidad de realizar ningún trámite.



RECOLECCION DE RESIDUOS

Se recuerda a la población la necesidad de respetar días y horarios de recolección: lunes, miércoles y viernes recolección de residuos domiciliarios horario de verano a partir de las 6 hs, la basura que se saca en otros días que no hay recolección domiciliaria y es desparramada por animales domésticos en horario nocturno no será recolectada.

Martes, jueves y sábados montones mayores, lo verde (pasto), se solicita al frentista barrerlo, juntarlo y embolsarlo y no dejarlo en montones sobre el cordón cuneta por razones de limpieza y funcionamiento de desagües en días de lluvia.