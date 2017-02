Murió Joost van der Westhuizen, una gloria del rugby sudafricano Deportes 07/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO GRAN FIGURA. / Joost van der Westhuizen falleció a los 45 años.

El rugby mundial está de luto por la muerte de Joost van der Westhuizen, el crack sudafricano que falleció con apenas 45 años por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le diagnosticaron en 2011. Crack adentro y afuera de la cancha, Westhuizen integró el plantel de los Springbooks que ganó la Copa del Mundo en 1995 y fue capitán del seleccionado en el Mundial de 1999.

"Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de Joost. Murió en su casa, rodeado de su familia", anunció a través de las redes sociales el perfil de su fundación J9, creada para dar a conocer la enfermedad degenerativa que acabó con su vida.

Westhuizen fue un medio scrum con visión de juego y rapidez de mano que fue considerado como uno de los mejores en su puesto de toda la historia y, desde 2007 fue miembro del Salón de la Fama del Rugby. Integró el plantel de los Springbrooks desde 1993 a 2003 y se dio el lujo de levantar la Copa del Mundo en su país, en 1995, en la que fue la primera participación mundialista de Sudáfrica luego de la suspensión deportiva por la política del apartheid. También se consagró campeón con su club, Blue Bulls, en dos ocasiones.

"Los médicos me dijeron que me quedaban entre dos o cinco años de vida. Tenía que elegir, o quedarme en casa y morir o vivir mi vida", le dijo Westhuizen a The Telegraph en una entrevista en 2014. Y así, en una silla de ruedas, continuó su vida y hasta pudo despedir a su amigo y adversario, Jonah Lomu, que murió en noviembre de 2015 por una enfermedad renal. En la recta final, Westhuizen necesitó de la ayuda de su hermano para comunicarse.