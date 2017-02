Presencia de Lady Gaga Información General 07/02/2017 Redacción ROCK IN RIO

Ampliar FOTO ARCHIVO// LADY GAGA./ Cerrará la primera noche de conciertos.

Río de Janeiro, 7 (AFP-NA). - Lady Gaga cerrará la primera noche de conciertos del festival Rock in Rio 2017, que se

celebrará entre el 15 y el 24 de septiembre en el Parque Olímpico de Rio de Janeiro, informó este lunes la organización del evento.

Estrella del pop global con más de 30 millones de álbumes vendidos -y 150 millones de "singles"-, Lady Gaga será una de las grandes estrellas de la séptima edición del Rock in Rio en Brasil, que también contará con las actuaciones de Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers y Billy Idol.

Stefani Germanotta, que es el nombre real de esta artista estadounidense conocida por sus presentaciones espectaculares y provocadoras, subirá al escenario de Rio el 15 de septiembre, en la única parada brasileña de su gira Joanne World Tour.

Su primera gira en tres años, en la que presentará "Joanne", su quinto álbum de estudio, comenzará el 1 de agosto en Vancouver y le llevará por diferentes ciudades de América del Norte y Europa.

Esta no será, sin embargo, la primera vez que Lady Gaga actúe en Brasil. La cantante ya se presentó en Sao Paulo, Rio de Janeiro y Porto Alegre durante su gira de 2012, de donde se llevó un tatuaje en la nuca con la inscripción "Rio", según mostró entonces en las redes sociales.

El anuncio de la organización del festival llega horas después de que la artista actuara en el medio tiempo del Superbowl en Houston, un show muy alabado por la crítica.