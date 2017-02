La renuncia de Carla Rebecchi Deportes 07/02/2017 Redacción NO SEGUIRA EN "LAS LEONAS"

Ampliar FOTO ARCHIVO NA CARLA REBECCHI. Festejando un gol de "Las Leonas".

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La histórica Carla Rebecchi anunció su retiro de la selección argentina de hóckey sobre césped, que perderá a su capitana y principal referente.

La jugadora decidió interrumpir un ciclo que llevaba 14 años y dijo haber tomado la decisión debido a que "no podía brindarme al cien por ciento".

"Decidí retirarme de la selección. Durante todos estos años fue mi prioridad y estuvo por delante de todo. Le dediqué todo mi tiempo y entregué todo por los colores más lindos. Siempre di al hóckey el cien por ciento y más", señaló.

"Hoy siento que no puedo dar eso, que mis prioridades cambiaron y que tengo otras cosas por vivir y eso me impedirá dar todo por la camiseta", publicó en su cuenta de Twitter.

La ahora ex integrante de "Las Leonas" describió a estos como "los mejores años de mi vida porque disfruté hacer lo que más amo representando a mi país".

"Me llevo los mejores recuerdos, triunfos y derrotas, alegrías y tristezas, amigas y compañeras, pero tantas cosas más que quedarán grabadas por siempre en mi corazón", afirmó.

Rebecchi le agradeció a "mis compañeras y a todos los entrenadores que tuve, porque todos me fueron dejando algo" y destacó el apoyo "de mis amigos y también de mi familia que fueron incondicionales que estuvieron a mi lado para apoyarme y bancarme".

"También deseo agradecer a los que estuvieron mandando buena energía en una cancha o través de la televisión. Fue un orgullo para mí formar parte de este gran equipo de Las Leonas", manifestó.

Esta es la segunda baja importante de la selección argentina después de que el entrenador Gabriel Minadeo decidiera prescindir de Noel Barrionuevo, quien no fue convocada para todo 2017.

Entre los principales logros de Rebecchi, se destacan la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Mundial Argentina 2010 y nada menos que seis Champions Trophy.