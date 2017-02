AFA: hay acuerdo y el fútbol volvería en marzo Deportes 07/02/2017 Redacción Leer mas ...

¿Vuelve en marzo el fútbol? En AFA todo puede dar un giro de 180° en un minuto, pero al parecer hubo principio de acuerdo entre los dirigentes de Primera y los del Ascenso y todo indica que se dieron pasos adelante y se avanzó para que la pelota vuelva a rodar en el país.

Según se pudo conocer, el acuerdo entre los directivos constaría de dos asambleas. Allí se avanzaría para rescindir el contrato del Fútbol Para Todos, reformar estatuto y crear Superliga.

El 16 de febrero se haría la apertura de los sobres para la televisión; la asamblea de clubes sería el 27 de ese mes para reformar el estatuto, y a mediados de marzo se elegirían las nuevas autoridades del fútbol argentino.

Las elecciones de la AFA serán el 16/3. De esta manera, si todo sigue los caminos planteados, el fútbol arrancaría en todas sus categorías el viernes 3 de marzo.

"Hemos puesto la fecha de arranque para el fútbol para el 3 de marzo", dijo el directivo Claudio "Chiqui" Tapia a la salida de la reunión, que fue en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

En representación de los clubes de Primera asistieron los presidentes Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D'Onofrio (River), Hugo Moyano (Independiente), Alejandro Nadur (Huracán) y el citado Russo; más los vicepresidentes Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Miguel Jiménez (Racing). Y también se hizo presente Héctor Maldonado (secretario general de Independiente). Por el ascenso lo hicieron los presidentes Adrián Zaffaroni (Justo José de Urquiza y presidente de la mesa de la Primera C) y el mencionado Tapia; los vicepresidentes Daniel Degano (Los Andes), Alejandro Korz (Atlanta), Javier Marín (Acassuso y presidente de la mesa de la Primera B) más Toviggino. Los dirigentes del ascenso estuvieron acompañados por el abogado Andrés Patón Urich, asesor de los los clubes de la C y la D.

En cambio no lo hicieron Daniel Ferreiro (vicepresidente de Nueva Chicago) ni Fabián Lovato (presidente de San Telmo), habituales negociadores por parte del ascenso.