CGT: marcha del 7 de marzo es "inamovible"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El integrante del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid afirmó ayer que la marcha que realizará la CGT el 7 de marzo, encabezada por los gremios industriales, es "prácticamente inamovible".

"La medida de fuerza del 7 de marzo es prácticamente inamovible. Va a haber una movilización de protesta con algún cese de actividad, con un punto de concentración frente al Ministerio de Industria y Producción", ratificó Schmid, quien comparte la conducción tripartita de la central con Héctor Daer y Carlos Acuña.

En ese contexto, el jefe del Sindicato de Dragado y Balizamiento atribuyó a "la apertura de la importación" la caída del empleo, y adelantó que, dado que "el Gobierno quiere sostener ese enfoque, seguramente habrá confrontación" con la CGT.

La central obrera anunció la semana pasada una movilización para el 7 de marzo a la sede del Ministerio de Producción, y un paro con movilización en la segunda quincena de ese mes, en una fecha aún por definir.

En declaraciones a radio Nacional, Schmid se refirió también al aumento de la desocupación a escala mundial, y consideró que "no habría mayores inconvenientes" en abrir una discusión con el Gobierno destinada a modificar los convenios laborales, "sin que implique flexibilización".

"Se podría abrir una discusión (para modificar los convenios laborales), que no tendría mayores dificultades, porque aquí el problema es la distribución de los ingresos", planteó.

Por otra parte, precisó que el viaje de los tres sindicalistas que conducen la CGT a Roma para mantener una audiencia con el papa Francisco, que trascendió en los medios el fin de semana, "está sin confirmar".

"El viaje a Roma está sin confirmar, y ni siquiera sé cuándo será. En diciembre hablé con él y luego se le envió una carta con el pedido formal de un encuentro oficial", dijo Schmid.

Según explicó, el encuentro posiblemente se realice en junio, como parte del viaje que el sindicalismo realiza cada año a Suiza, para participar de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Posiblemente será en ese mes, pero no es nada seguro", dijo el sindicalista, quien, no obstante, aseguró que "hay predisposición" de parte del Papa Francisco para que ese encuentro se concrete.