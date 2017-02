¿De qué depende? Deportes 07/02/2017 Marcelo Borio Leer mas ...

Cada ejercicio tiene su nombre como cada palabra tiene su origen. Por supuesto, existen terminologías y jergas como léxico en cada ambiente, aunque similares, pueden desconocerse en la palabra. Dejemos la reflexión para el narrador y detengámonos en algunos nombres de máquina o ejercicios. Las sentadillas provienen del español (tan claro como absurdo de explicar) de un ejercicio habitual de cualquier ser humano como es sentarse, en nuestro castellano podría decirse sentaditas como nombre vulgar o agachaditas con su diminutivo para hacerlo más amoroso, pero esto no fue así y se adoptó la palabra sentadillas (plural), porque el ejercicio siempre aplicado sale de dos o más repeticiones, valga la aclaración, salvo en levantamiento de potencia que, en el primer movimiento (sentadillas) basta con una repetición y podría decirse sentadilla. Y, en inglés sentadilla es squat, que significa sentarse o agacharse.

No podemos obviar una realidad de décadas atrás donde los aspirantes al culturismo compraban revistas de musculación de editoriales españolas donde jalones para ellos, es tirones para nosotros, nunca vi un argentino decirme "jala, jala", sí escuché "tira, tira,…shshsh" desde el jardín de infantes. También tenemos (y en este ejemplo lo compartimos todos los de habla española) algunos nombres y palabras de origen yanqui como los curl de bíceps que son movimientos que implican un giro de muñeca o contracción del brazo, para el argentinismo debería cambiarse por flexiones de codo (o brazo), o contracción de bíceps (para quien suscribe el mejor), o giro de muñeca y no riso (significado de curl en inglés).

También podemos evocar la historia de algunos aparatos para el arte de la musculación, ejemplos:

-Curl en banco Scott (Larry Scott fue el primer Mr. Olimpia, en el año 1965, -escenario mundial más importante del físico culturismo- quien, a un banco de bíceps llamado predicador le puso asiento y de ahí lleva su apellido. Aparte, era considerado el mejor brazo del mundo por las décadas 60 y 70.

-Otro ejemplo son los nombres característicos por quien adoptó una manera especial de ejecución, caso es el remo Coe (nombre que algunos damos al remo a caballo sin el agarre de remo en barra T, sólo utilizando una barra común). Esto es debido a Boyer Coe (powerlifter y culturista) que pondera productivo agarrar los remos de diferentes formas.

-El mismo caso es el remo Dorian (por el británico Dorian Yates (6 veces consecutivas Mr. Olimpia) que, del remo forzado o explosivo buscó otra manera de agarre más angosto y sin una posición inicial perfecta, solo con un control pélvico manteniendo un eje justo. Es bueno aclarar que sus dorsales son de los más hipertrofiados del planeta... algo sabrá.

Y así todos los remos pueden tener sus nombres, y no ser prono o supino por la condición de asida o agarre.

Esta nota continuará. Faltan las dos disciplinas de levantamiento de pesas y sus nuevos embajadores, como los rugbiers o crossfiteros, esta última palabra es invención del narrador.