"Un acto de venganza por la política vial" 07/02/2017 LA BOMBA DE ESTRUENDO EN LA SEDE DE LA EXCONTROL PUBLICO

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, indicó que la bomba de estruendo que estalló hace algunos días en la sede de Protección Vial y Comunitaria (en Bv. Yrigoyen al 400) fue como consecuencia de la política aplicada en materia vial.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) reconoció que durante el verano, el cumplimiento de la ley se complica. "Pero si tenemos un 90% que se ajusta a las normas, no permitiremos que el 10% restante nos tenga en jaque. No son casuales los controles en el Balneario, en la zona de quintas, de los Bulevares, la cantidad enorme de motos que secuestramos cada fin de semana. Le estamos dando una dura batalla a quienes no cumplen con las normas", dijo y agregó: "la bomba de estruendo da muestra de que estamos trabajando bien. Pareciera un acto de venganza por la política vial. Es una locura, porque los agentes son empleados municipales que tienen una difícil tarea".

"Estamos llegando a sectores a los que antes no se llegaban. Los controles se sienten y se siente el rigor. No hay intención de hacer multas, sino de proteger la vida de los rafaelinos. Demasiados accidentes y víctimas fatales tenemos como para que un grupo de inadaptados siga con los escapes libres, sin papeles, sin casco, sin luces. No vamos a permitir esto bajo ninguna circunstancia", completó.