El área metropolitana revisará las normas sobre nocturnidad Locales 07/02/2017 Redacción TRAS LOS CAMBIOS IMPUESTOS DESDE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Algunos días atrás, una trágica noticia conmovió al país: en Arroyo Seco, falleció una chica tras haber asistido a una fiesta electrónica. Esto desató una serie de cambios por parte de la Provincia para la autorización de eventos musicales, nocturnos y masivos: deberá haber lugares de descanso, pabellones sanitarios con agua potable gratuita, etc.

A principios de mes se dieron a conocer y ahora, las comunas que integran el Area Metropolitana Gran Rafaela deberán ajustarse a ellas. Ese será uno de los temas en la próxima reunión que mantengan los representantes de las localidades. También habrá una reunión con los concejales al respecto.

Así lo manifestó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) el Secretario de Gobierno del Municipio, Delvis Bodoira, quien destacó que Rafaela está un paso adelante del resto de las localidades. "Tras los hechos trágicos, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, convocó a los Secretarios de Gobierno y representantes de las Areas Metropolitanas, a los fines de unificar algunos criterios en torno a los boliches y la nocturnidad. Nosotros estamos un paso adelante con esto: toda la normativa vigente desde 2004, y las sucesivas modificaciones, nos hace poner un poco adelante al resto de comunas y municipios, que en algunos casos era atrasada o, incluso, inexistente", dijo el funcionario, quien mencionó además que por ahora no hubo pedidos de autorizaciones para fiestas electrónicas.

"Lo que ha salido de la reunión, ya está vigente en Rafaela y también tenemos un equipo que todos los fines de semana, recorre los lugares y boliches para controlar que se cumpla el factor de ocupación, que las salidas de emergencia no estén obstaculizadas, que haya matafuegos, que tengan seguro de responsabilidad civil, con baños en cantidad y calidad suficiente, adicionales de policía y de protección vial, etc.", mencionó Bodoira.

"Celebramos el decreto del Gobernador porque si bien nosotros tenemos esta legislación avanzada, hay localidades cercanas a Rafaela que no la tienen", dijo y agregó que "el espíritu de la norma es que todas alcancen los niveles de nuestra ciudad. No puede ser que nosotros cumplamos con todos estos requisitos y no haya ninguna restricción a solo 10 km. Me parece muy bien que esto nos ayude a discutir con los presidentes comunales de la Gran Rafaela y homogeneicemos horarios, edades, requisitos. Es una excelente decisión de la Provincia", indicó Bodoira.

Recordemos que hace varios años, el Concejo Municipal de Rafaela había realizado un encuentro regional de legisladores, para aunar criterios en materia de nocturnidad (principalmente, las restricciones en el horario de ingreso, para evitar la previa). Sin embargo, no hubo consenso y cada localidad siguió con su política. Y muchos jóvenes rafaelinos terminaron eligiendo otras localidades para divertirse.





SE PRUEBA EN ROSARIO

El próximo sábado habrá una fiesta electrónica en Rosario, en donde se pondrá a prueba el nuevo protocolo de seguridad, lanzado desde la Provincia.