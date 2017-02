Juicios laborales Editorial 07/02/2017 Redacción En la provincia aumentaron los juicios. La Nación busca ponerles límite.

En forma coincidente se conocieron, por un lado la iniciativa del presidente Macri de eliminar la denominada "industria del juicio" que existe dentro del ámbito laboral para lo cual dio curso al correspondiente decreto, y por el otro un informe de los juicios realizados durante 2016 en la provincia de Santa Fe, los que dan la pauta de la proliferación de esta clase de instancias judiciales, justamente a las que la iniciativa del Ejecutivo nacional busca ponerles freno a través de un marco legal que fija un criterio para cada uno de los casos tanto en accidentes como siniestros, apuntando especialmente a custodiar los derechos de los trabajadores, pero a la vez otorgarles mayor certeza.

En el marco nacional el promedio de incremento de los juicios laborales de un año para el otro fue del 20%, mientras que en la provincia de Santa Fe fue notoriamente menor, de apenas 2,8%, pero igualmente representativo del problema que constituye. Las estadísticas provinciales surgieron de la recopilación de informes de las 16 compañías que integran la UART y que representan el 97% de los trabajadores. Se destaca además, volviendo al plano nacional, que durante el año anterior se iniciaron 127.503 demandas laborales, que comparadas a las 106.021 del año 2015 constituyeron un acrecentamiento de una quinta parte.

Para tener una idea mucho más precisa y a la vez contundente, sobre la evolución que ha ido teniendo la industria del juicio en la Argentina, digamos que en el año 2003 los juicios laborales en este mismo sentido habían sido 3.012, que no registran punto de análisis alguno con los 127.503 de 2016, habiendo registrado una evolución extraordinaria en sólo 13 años, todo lo cual constituye una insalvable barrera para el mercado laboral, en especial la creación de nuevos empleos y la toma de nuevos trabajadores, que a la larga y en elevada cantidad, más que un aporte se terminan convirtiendo en un problema.

Y eso que tal desequilibrio no registra los juicios laborales que por diversas causas son tramitados ante juzgados federales con competencia en las provincias o bien en el fuero de la seguridad social, ni tampoco las mediaciones o conciliaciones obligatorias previas a las demandas propiamente dichas, ya que de lo contrario las diferencias serían todavía más pronunciadas.

Esto que decimos sucede en Santa Fe, dándose detalles con mayor precisión -aún con un módico 2,8%-, es una perspectiva que se extiende al resto de la Argentina, siendo por ejemplo la ciudad de Buenos Aires uno de los casos más importantes por referir, ya que allí se concentra casi la mitad -el 48% con exactitud- de los juicios ingresados en todo el país, habiendo sido en 2016 un 36% más que en 2015. También la provincia de Buenos Aires experimentó una suba del 16% de juicios de un año para el otro; otro de los grandes distritos, la provincia de Córdoba, tuvo una suba de 9,7%, y otro tanto ocurrió en Mendoza con 7%, datos que no hacen otra cosa que ratificar la enorme proliferación que ha venido experimentando "la industria del juicio", de la cual sacan ventaja trabajadores -en algunos casos determinados quienes sólo pretenden serlo- y profesionales que intervienen en estas causas, mientras que en la mayoría de los casos se provocan grandes perjuicios a las empresas, y además, un daño muy grande al mercado laboral, que frente a estas situaciones, suele reducir las incorporaciones y extremar el cuidado en los casos que es necesario hacerlo.

Es por todo lo mencionado, que las ART y otras organizaciones se han mostrado satisfechas con esta intervención del gobierno al modificar la ley correspondiente que regula toda esta actividad, muy especialmente en lo que hace a la creación de la figura de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sobre lo cual dicen "entendemos que refleja el acuerdo de un vasto número de actores sociales: empleadores, trabajadores, provincias, legisladores y sectores judiciales", remarcándose por sobre todas las cosas que los excesos que se vinieron produciendo, tal como queda claramente expuesto en las cifras estadísticas del sector, el sistema mismo se encontraba en riesgo y esto ha llegado para su preservación como tal.