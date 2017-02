Despenalizar tenencia de drogas para consumo Nacionales 07/02/2017 Redacción EL GOBIERNO ESTA "DISPUESTO A DISCUTIR"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el Gobierno de Cambiemos está "dispuesto a discutir" la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.

"Estamos dispuestos a discutirlo. Siempre estamos abiertos a la discusión, como discutimos el cannabis medicinal y salió una media sanción en el Congreso", destacó Bullrich.

No obstante, la Ministra aclaró, en declaraciones a Radio 10, que "hay que pensar todo lo que pasa con la droga y no solamente desde una perspectiva cool, sino con los problemas sociales que hay en el país".

La funcionaria se refirió de esta manera a los consejos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, que en su informe anual del 2016 le recomendó a la Argentina modificar la ley de drogas y adaptarla al denominado fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema en el 2009.

Esta resolución surgió a partir de la detención de dos jóvenes a los que se les secuestraron dos gramos de marihuana en la vía pública.

Los jueces del máximo tribunal consideraron entonces que era inconstitucional dictar una pena por la tenencia de sustancias ilegales para consumo personal, creando así una jurisprudencia que fue interpretada luego de diferentes maneras por los tribunales inferiores.

Sobre el informe de la ONU, Bullrich sostuvo que "no hay nada más un consumo social" y aseguró que "atrás del negocio ilegal de la marihuana mueren chicos, hay soldaditos, hay muerte, violencia, hay destrucción de familias".

Para la jefa del Ministerio de Seguridad, si se modifica la ley de drogas se corre el riesgo de "alentar a que otros vendan".

Además, advirtió que la marihuana que se vende en las calles actualmente es "transgénica", por lo que "es más fuerte" y tiene "más materia que genera excitación".

"No se puede analizar el uso personal como si la droga se vendiera en una farmacia. El problema es el que vende, el que se mata por eso, el que mata a otro para manejar el negocio", añadió.