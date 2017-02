Sátira de pelea entre "grosas"

Una pelea que lleva varios años es la de Moria Casán y Georgina Barbarossa, y volvió a reavivarse días atrás.



Sofía Gala, hija de Moria, compartió un programa de juegos con Georgina y de acuerdo a Crónica la madre de Sofía tuiteó con buena onda, pero Georgina frenó la posible reconciliación. "No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y después cuando murió", expresó Barbarossa.



La respuesta de la diva no se hizo esperar. "Para mí la muerta en vida es ella, no el marido", sentenció.



Consecuentemente, Lucero se encargó de crear una animación con Georgina y Moria.