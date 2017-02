Semidesnudo y rodeado de dinero

A las fotos acompañó este ensaje: "esto va para todos los inteligentes que me mandaron a trabajar. Sólo muestro para los que aseguraban que mi reclamo era por la plata. No sé si algunos saben sumar, tengo algo de capital". Horas más tarde dijo que le habían hackeado sus redes sociales.



Hugo Cabrera es concejal de la Unión Cívica Radical en la localidad de Mártires, provincia de Misiones, y de acuerdo a Diario Registrado llevó a cabo una huelga de hambre en reclamo a la reducción de las dietas locales.



Tras recibir muchas críticas por la medida que había tomado, el funcionario se tomó imágenes semidesnudo, rodeado de billetes de 100 y 500 pesos y las subió a las redes sociales.



Primero se mostró orgulloso y luego dijo que le habían hackeado la cuenta, en tanto desde la UCR se dijo que "no sabemos si es cierto o es photoshop, pero es una barbaridad", a la vez que se reconoció "es un hombre que no está en sus cabales psicológicos".