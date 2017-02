Gustavo Vera, legislador de la ciudad de Buenos Aires y referente de La Alameda, aseguró ayer desde el Vaticano que el Papa Francisco se mostró "sorprendido por la cantidad de despidos que hay en la Argentina".



En diálogo con C5N, Vera aseguró además que el Sumo Pontífice "está preocupado por la pobreza y la desocupación".



"No me habló del paro que definió la CGT, pero está muy al tanto de la situación social, porque le llegan los informes que envían las Arquidiócesis. Está sorprendido por los despidos, ya que en enero no es común que se produzcan como se está viendo en la Argentina", indicó Vera según informa esta mañana la agencia Derf, tras participar de un coloquio por la Paz Mundial junto al senador de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas.



En tanto, Vera criticó los cambios a la ley de Migraciones que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que va a contramano de lo que pregona el Papa. Al respecto señaló que "Francisco está fomentando acoger a los inmigrantes".