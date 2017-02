El próximo 19 de marzo se elegirán comisiones vecinales de 39 barrios Locales 06/02/2017 Adrián Gerbaudo El próximo viernes 17 de febrero, a las 13, cerrarán las inscripciones de las listas que participarán de los comicios. Se está en pleno proceso para la elección de las Juntas Vecinales que oficializarán las nóminas. Deberán presentar también 40 avales. Habrá boleta única y están habilitados todos los mayores de 18 años.

Ampliar FOTO ARCHIVO MELINA ENGLER./ Responsable del área de Vecinales del Municipio.

Las primeras elecciones de este 2017 serán el próximo 19 de marzo. Tal cual como lo estipulan las ordenanzas Nº 3521 y Nº 4004, los sufragios se concretarán el tercer domingo del próximo mes.

Como siempre se espera un alto nivel de participación, en especial, en algunos barrios de la ciudad. En la actualidad, se está en pleno proceso de selección de las Juntas Electorales de cada distrito. Hasta el viernes, se habían presentado la de la mitad de los barrios y se espera que el resto se complete en la jornada de hoy, cuando venza el plazo.

El martes, se publicarán las 39 juntas (por primera vez, se agregará el flamante barrio La Cañada). Los interesados, deberán ir al domicilio del Presidente de la Junta, para solicitar los formularios a completar, para la presentación de las listas, que vencerá el 17 de febrero próximo. Luego, las Juntas Electorales tendrán 10 días más para oficializar las listas o presentar algunas impugnaciones.

Los datos fueron aportados por Melina Engler, a cargo del Area de Vecinales de la Municipalidad de Rafaela a LA OPINION. "Las impugnaciones pueden ser presentadas por la Junta Electoral o bien otra lista puede hacerla y resolver la Junta si le hace lugar o no a la misma", indicó.

La funcionaria destacó que la Municipalidad no es la que convoca, sino que lo hacen las mismas Juntas Electorales.

En la actualidad, cada Comisión Vecinal está integrada por 13 personas: el Presidente, el Vice, Tesorero y Pro Tesorero, Secretario y Pro Secretario, vocales, y Revisores de Cuentas, titulares y suplentes.

Los interesados en participar, además de presentar las nóminas con los integrantes de las listas, deberán llevar el 17 de febrero, 40 avales, que son vecinos del barrio (identificados con domicilio y DNI), que garantizan la validez de la norma.

En cuanto a los requisitos para ser candidato, los mismos son:

a) Tener domicilio real -justificado con la presentación del DNI- en la jurisdicción del barrio con una antigüedad mínima de seis (6) meses.

b) Ser mayor de dieciocho (18) años al momento de la oficialización de la lista.

c) No estar comprendido dentro de las conductas y supuestos que a continuación se establecen:

1) El que hubiere sufrido condena por hecho doloso;

2) El que hubiere sido condenado por delito cometido en perjuicio o contra la administración pública;

3) El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante el término de la inhabilitación;

4) El fallido o concursado civilmente, hasta que obtuviere su rehabilitación;

5) El que hubiere sido exonerado en cualquier dependencia de la Nación, de las Provincias o de las Municipalidades y Comunas, hasta tanto no fuera rehabilitado. Todos los plazos establecidos se reducirán a noventa (90) días cuando se tratase de una Comisión Vecinal creada en el transcurso del año en el que se realicen las elecciones."

Para votar, se debe residir en el barrio y ser mayor de 18 años.



VEEDORES Y BOLETA UNICA

Para garantizar la transparencia de las elecciones, se designan (como en cada sufragio) una serie de veedores municipales, los cuales son abogados. Esto se debe a que si bien hay una serie de procedimientos en materia electoral, hay algunos grises. "La ordenanza estipula que lo que no queda claro, se resuelve con la ley electoral nacional. Por eso es importante que sean letrados", dijo Engler a LA OPINION.

​Por otra parte, se está confeccionando una boleta, de similares características a la Boleta Unica de la Provincia, que llevará la foto del candidato a Presidente y del Vice. El elector deberá marcar con una cruz la fórmula elegida.